IN MEMORIAM

Dicen que somos lo que somos por la conjunción de múltiples factores, entre los más significativos las vivencias, la educación y de manera especial, las personas. No porque nosotros lo hayamos decidido así, simplemente han terminado por serlo, y no sabríamos explicar muy bien por qué. Cesar Simón, poeta valenciano, fue -y eso me honra- mi profesor de Lengua y literatura españolas en el Instituto Benlliure de la ciudad de Valencia.

Corría el curso 79-80 y yo vivía mi primero de BUP. Lo recuerdo como si estuviera viéndolo en este momento: serio, sin apenas esbozar una sonrisa, y sin embargo con una mirada que parecía decirnos en cada momento que éramos importantes para él.

Pasó tiempo antes de conocer su faceta de escritor. Primero descubrí alguno de sus artículos en este mismo periódico, y un poco más tarde, su obra poética. Un día me lo encontré en la calle, me impresionó comprobar que aún se acordara de mí. Seguí en la distancia su trayectoria, y recibí con tristeza la noticia de su fallecimiento. Hacía tiempo que me rondaba la idea de escribir algo sobre él.

Guardo algunos recuerdos de sus clases. En cierta ocasión, ante nuestraindolencia manifiesta, cuando percibía que no nos esforzábamos lo suficiente, nos ponía ejemplos de lo que le sugería nuestra actitud.

Decía entre otras cosas, que éramos la generación del yogur, porque no hacía falta masticarlo y nos lo daban ya digerido. Era un claro intento de hacernos ver que para llegar a comprender las cosas debíamos poner de nuestra parte un poco más de emoción, y también de trabajo, claro.

A ser lo que soy me han ayudado las personas con las que he compartido la vida. Ellos me han enseñado a mirar, a saber escuchar, a tener capacidad de asombrarme... Nada de eso habría sido posible sin estos auténticos maestros vitales.

Gracias a todos ellos, y hoy de manera especial a don César Simón. Ningún viejo profesor muere del todo si sigue vivo en sus versos, y en el corazón de sus alumnos.