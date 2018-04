La memòria del Regne

La Batalla d'Almansa, el «mal que a tots alcança» que diu el saber popular, tingué lloc, com és més que conegut, el 25 d'abril de 1707. Emmarcada en una guerra internacional en la que es jugava l'hegemonia de les diferents potències europees del moment, la victòria de les forces de Felip d'Anjou els obrí les portes del Regne de Valéncia, que havia acceptat prèviament a l'archiduc Carles d'Àustria com a rei. Foren les que foren les vicissituts prèvies que donaren lloc al conflicte bèlic, el resultat fon l'abolició dels Furs i el dret propi, de l'autonomia política del Regne i, també, la desaparició de l'us del valencià com a llengua oficial de l'administració.

Encara que es puga diferir de les diferents llectures que hui, a ulls de valencians del sigle XXI, fa cada qual d'aquells successos, no cap el menor dubte que varen determinar irreversiblement la nostra història posterior. Mentres en uns atres llocs el nomenat «Estat de les autonomies» se pot vore com una descentralisació més o manco pràctica pero sense més connotacions amagades, en Valéncia, com a mínim en els sectors socials més conscienciats, la recuperació de l'autonomia política sempre s'ha percebut com la reparació d'una injustícia històrica: com el restabliment d'una continuïtat interrompuda per una guerra antiga pero cruel en la que, més que bons i roïns, maulets i botiflers, hi hagué un únic perdedor, com sol ocórrer en qualsevol guerra: el poble, sense distinció d'ideologies o partidismes.

En este sentit, urgix conseguir un relat conjunt de la nostra història que trascendixca les fronteres de les ideologies, els irredentismes i els populismes de diversa índole. La lletra d'una llei del sigle XVIII és inaplicable en els temps actuals, pero sí l'esperit. I si d'esperits i simbolismes parlem, en qüestions que a tots els valencians afecten, com la llengua, la finançació, les inversions o eixe dret civil que tan incansablement promouen des de l'Associació de Juristes Valencians, no deurien existir, a nivell polític, órdens des de les sèus 'centrals' de Madrit o Barcelona que valguen, ni tacticismes partidistes de mig pèl per a no fer valdre una representació política en les institucions de l'Estat, ni complexos d'inferioritat que induïxquen a actuacions contràries a l'interés general dels valencians. Com no fa molt tinguérem l'oportunitat de reivindicar, recordem les paraules de Vicent Blasco Ibáñez, gran entre els grans, escrites en... 1898: «Urgix que tots els valencians, sense distinció de color polític ni de consciència, nos agrupem, formant un sol organisme. Que pense cada u com vullga, sostenint les solucions polítiques més ajustades a les seues particulars creences; pero en allò que sols a Valéncia interessa pensem a l'uníson tots els valencians, formant una sola família, ya que una mateixa terra nos sustenta i un mateix cel nos cobrix». Reflexionem... i actuem.