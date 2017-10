Lo mejor del partido ha sido el resultado

El VCF de Marcelino gana incluso aunque no lo merezca. O, digámoslo de otra manera, el Deportivo Alavés no realizó un encuentro como para perderlo. Y como muchas otras veces se ha expresado en este particular y grandioso mundo del fútbol, y tirando de tópico, lo mejor del partido de ayer en Mendizorroza fue el resultado.

Y es el gol de Zaza el que confirma y plasma a las mil maravillas las dinámicas tan distintas de ambos equipos y, principalmente, la llamativamente positiva del nuestro. Error de Diéguez, joven central del Alavés, que absolutamente solo decide despejar en largo un balón que finalmente acaba a pies de Pereira tras horror técnico del chaval en el golpeo, este conecta con Zaza que, con su control defectuoso deja botando la pelota, cuyo disparo sólo podía ser ejecutado con el pie derecho de Zaza, su menos bueno, o incluso pensar en realizar otra acción, pero golpea el italiano, y pega en el costado de Alexis, desviando la trayectoria lo suficiente para que pacheco no pudiese detener.

Fue el único tiro entre palos del VCF en todo el partido. Bueno, hubo otro, el del penalti transformado por Rodrigo Moreno. Y ese fue el bagaje ofensivo de los visitantes ante el último clasificado de la primera división. Un equipo que sólo lleva tres puntos, logrados desgraciadamente en su enfrentamiento ante el Levante UD.

Y no nos quedemos con la victoria. Este sí, el partido del VCF estuvo muy por debajo de lo esperado, muy por debajo del nivel que debió exhibir, muy por debajo de la diferencia de jugadores, su calidad y su coste. Pero también es verdad, que este tipo de encuentros se da de vez en cuando, y lo importante al final es el resultado. Resultado que significó tres puntos para el VCF. Dentro de un par de días nadie pensará en el cómo, pero sí en lo que significó. Y además, estamos seguros de que el entrenador valencianista sí que pensará en ello, en el cómo, y eso ayudará a reflexionar, analizar y mejorar.

No fue un partido cómodo. En algunos momentos dio la sensación de poder ser relativamente sencillo, sobre todo tras el gol de Zaza y lo afectado que el equipo local quedó. Pero no acabamos de imponernos, su intensidad nos superó, y con el gol del empate cualquier cosa pudo suceder. Llegaron más a puerta que nosotros, Neto tuvo que intervenir en un par de ocasiones del rival, mientras que Pacheco seguía siendo el turista accidental del choque. Y el rendimiento individual de varios futbolistas por debajo de lo habitual. Soler, Kondogbia y Guedes principalmente, aunque este último maniatado por sus marcadores y frenado con falta en bastantes de sus acciones en conducción. Y Pereira, lo esperado en la primera mitad, mucho mejor en la segunda. Tan solo él producía desequilibrio en ataque.

Partido gris, pero victoria al fin y al cabo. Repito, en un par de días nadie hablará del cómo. Y además, comprensible. No se puede jugar siempre igual, ni ser todos los partidos tan fiable y superior al rival de lo que este VCF estaba siendo de forma habitual. A seguir!!!!