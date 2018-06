El mejor guión

Rajoy tiene muy sólidos guionistas. También interpreta bien su papel. Será quien ha provocado la moción de censura, pero es el rey de la réplica. Claro que con la ayuda de Sánchez y su apoyo expreso a los presupuestos que había enmendado en su totalidad. «Cuando digo nunca jamás me refiero al momento presente» (el conde de Romanones). Se presentaba Sánchez como la nueva estrella 360 y hasta recriminó a Rajoy su «oportunismo en dialéctica parlamentaria», cosa que combina con la oportunista moción de censura, según el presidente. El colmo. Que habla mejor que él y eso no vale. Aunque siga diciendo «seoría». Rajoy es como un teclado extranjero, viene sin eñe. Pero daba igual lo que dijera, que hablara mejor o que recordara las críticas de Sánchez a sus amiguitos de censura. Él mismo lo reconoció: «Ya se sabe cómo va eso de las votaciones». Y no va de coherencia. El guión disparatado de Sánchez era más efectivo. Con Aitor como dialoguista.