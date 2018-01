Ya he perdido la cuenta de en qué ola feminista estamos las señoritingas del mundo civilizado. Las alemanas van a poder conocer el sueldo de sus compañeros y exigir cobrar lo mismo. En España, no. Intolerable. En la otra punta de la consideración de la mujer pero aquí al lado, cientos de argelinas son abandonadas por sus maridos después de un cáncer de mama y de ser sometidas a mastectomías. Además, las llaman medio mujeres y mutiladas. Las mujeres de Argelia consideran, por tanto, la enfermedad como una vergüenza. Ni que decir que el cáncer de mama es el más frecuente y que no todas pueden acceder a la reconstrucción mamaria (por saturación de los hospitales públicos o por lo caro de los privados). Un teólogo dice que el rechazo no es un problema de religión sino de educación. Cualquiera está contra el acoso sexual (¿tercera revolución feminista?). Esas argelinas deben de mirarnos muy por encima del hombro y de las tetas que no tienen.