MEDIDAS EDUCATIVAS

La importancia del gesto se reflejó cuando Macron, recién coronado presidente, emprendió una larga caminata en solitario atravesando la plaza del Louvre. A los presidentes franceses, no lo pueden evitar, se les instala cierto toque de Napoleoncito cuando vencen y Macron consiguió una victoria rápida y fulminante como cuando la campaña italiana de un joven general idolatrado por su tropa llamado Napoleón. Con ese largo paseo Macron, además, indicaba que el poder no es sino soledad, y en esa soledad debe actuar y tomar decisiones que no siempre se aceptan. Incluso en Francia la educación ha sufrido un retroceso importante. Pero allí al menos, alarmados, actúan y tratan de enmendar el desaguisado. Macron, pues, pretende imponer varias normas que se me antojan interesantes. De entrada, habrá que regresar al uniforme que iguala a todos. Y el telefonillo móvil queda prohibido. Ni apagado en la mochila ni gaitas. El telefonillo permanecerá en casa. Pero, más allá de arrojar los chismes que despistan a la mocedad, implantarán un dictado al día, medida sin duda saludable que yo todavía conocí en el colegio francés de Tánger que formó mis primeros años. Y, como mínimo, una hora a la semana de lectura obligatoria. Recuerdo que teníamos otra asignatura llamada 'poesía'. Memorizábamos una poseía cada mes (Lafontaine, Prevert...) y luego la declamábamos frente al resto de los compañeros. Por un lado fortalecíamos nuestra memoria, por otro se perdía el miedo a hablar en público. Encima, pues hombre, no venía mal esa inyección de poesía clásica porque algo, espero, nos desasnaba. No olvido aquella educación, severa, sin pamplinas y justa, y cuando la rememoro esbozó una sonrisa de agradecimiento. ¿Sería posible generar este tipo de medidas en nuestro sistema educativo? Ustedes mismos conocen la respuesta...