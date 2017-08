El mediador La recuperación económica, que es indudable aunque esté mal repartida, hace que nos preguntemos cuántos turistas caben MANUEL ALCÁNTARA Martes, 15 agosto 2017, 11:05

Los vigilantes de El Prat van a la huelga en pleno puente sin darse cuenta que bajo él no pasa ningún río, más que el de los acontecimientos. La votación no ha dejado lugar a dudas, a pesar de que la duda cabe en cualquier sitio: de forma abrumadoramente mayoritaria, 150 votos frente a 36, decidieron rechazar la subida salarial, aceptada por la empresa y emprender el camino de la huelga indefinida. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sabe por fin dónde se ha metido, porque no encuentra la salida y propone un arbitraje obligatorio que ponga fin a lo que él llama conflicto, que en realidad es lío mayúsculo. Sabemos, por definición, que las huelgas indefinidas no acaban bien por ninguna de las dos partes en litigio, pero lo único que saben los aspirantes a viajeros es que los aviones no se mueven sin pilotos. El laudo arbitral tiene que pasar por el Consejo de Ministros, que a su vez también es el encargado de nombrar al árbitro.

La huelga, como es natural, coincide con uno de los periodos de mayor movimiento en el aeropuerto y la Guardia Civil va a reforzar los controles. El descontento crece, pero mantiene su conducta mientras España espera este año más de 80 millones de visitantes. La recuperación económica, que es indudable aunque esté mal repartida, hace que nos preguntemos cuántos turistas caben. Los expertos aseguran que ya hay saturación y lo que empieza por ser deseable por todos, acaba por ser odioso para algunos. Ya se registra un cambio de talante en Cataluña, Baleares y País Vasco. Todo varía y hasta los vendimiadores son universitarios. Incluso Puigdemont y Junqueras saben que el 1 de octubre no habrá referéndum y por lo tanto no será necesaria la fuerza para impedirlo. Inés Arrimadas lo ha visto claro: «No hará falta, porque no se ha llegado a escenarios dramáticos». Lo que ahora urge es un buen mediador.