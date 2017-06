¿Un McGuffin para la legislatura?

Tras la presentación ayer de la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE), encontré entre papeles el 'Pacto por la mejora de la calidad del sistema educativo en la Comunitat Valenciana' que allá por 1999 presentó el entonces conseller Manuel Tarancón. Desde entonces, sacar adelante una ley valenciana de Educación ha sido el Mcguffin de la política educativa valenciana. El PP la anunció varias veces, la última el presidente Fabra en Les Corts, con el único resultado que no salió adelante y en cambio paralizó otras reformas que estaban en línea de salida como la de la autonomía de los centros. Ahora, el actual Consell anuncia el inicio de este «proceso participativo». Cumple así lo pactado en el acuerdo del Botánico. Después de dos años en el gobierno, tras otras reformas que no figuraban en dicho acuerdo, comienza la negociación de la ley. Los tiempos son apurados para que llegue a aprobarse en esta legislatura.

La promiscuidad legislativa llevó a varias autonomías a publicar su propia ley educativa, una puerta que dejó abierta la LOE. De memoria, recuerdo la andaluza, la extremeña y la catalana. Es una forma de evidenciar el autogobierno que la transferencia de competencias educativas permite, con ley o sin ley. Es también una forma de «blindar» el modelo, como ayer también se deslizó en la presentación de la LIVE. Esto es, dificultar los cambios legislativos al siguiente.

Luego, cuando había presupuesto, las autonomías optaron por el modelo de pacto educativo, esto es, alcanzar acuerdos con los agentes educativos que básicamente consistían en inyectar recursos para seguir haciendo lo mismo. Ahora, sin presupuesto, rinde más el uso de un procedimiento legislativo para transmitir la voluntad de búsqueda de consenso.

Dicho esto -el riesgo de que el proceso de esta ley quede en ese Mcguffin que acuñó Hitchcock- el proceso participativo puede tener la bondad de encontrar compromisos, más que consensos, sobre las reiteradas polémicas que se ciernen cíclicamente sobre nuestra educación. Por ejemplo sobre la concertada, asentado normativamente en la ley estatal pero que autonómicamente depende de la confección presupuestaria.

Más interesante será si la ley intenta dar respuesta a los retos de nuestra escuela, como ha dicho el conseller, poniendo «al alumnado en el centro». Frase acertada pero - no se enfaden los agentes educativos- no siempre cumplida en las propuestas al uso. Ahí quizás se hablará de Educación inclusiva, se intentará poner freno a las repeticiones de curso, se establecerá mayor autonomía para los centros, se trabajarán los extenuantes currículos escolares, etcétera. Para ello no hace falta una ley, y la muestra está que la Conselleria va a dar esa autonomía en Primaria a través de una modificación de los currículos, pero no está mal que se parta de una visión global del sistema, se debata y se aglutine la estrategia educativa en un texto único. Una estrategia compartida, si realmente se alcanza el consenso. En este sentido, ante la apertura de un proceso participativo como éste, hay que partir con el corazón ingenuo y la voluntad optimista, no vaya a ser que esta vez sí consigamos el anhelado pacto educativo.

Otra cuestión también que valorar es el tiempo, contemporáneo a la búsqueda del pacto estatal que el Gobierno está llevando a cabo en una comisión del Senado y que cuenta con los mismos agentes educativos con los que se va a contar aquí. Allá han participado las patronales y aquí también. Allá han participado los sindicatos y aquí también. Allá han participado las facultades de Magisterio y aquí... también.

La Lomce ha demostrado la futilidad de una ley sin consenso y ya está en revisión. Es lo que pretende el «proceso participativo» que se lleva a cabo en Madrid, y que aunque se niegue afecta de manera grave a lo que pueda ser o no ser la ley valenciana. No sólo en cuanto a legislación básica, sino también en cuanto a oportunidad política. A no ser que los partidos del Botánico ya se desmarquen por completo de lo que en Madrid se pueda o no acordar para la ley post-Lomce.

En la pasada legislatura, Les Corts aprobaron por unanimidad un acuerdo educativo. De aquello, el Consejo Escolar Valenciano elaboró un décalogo con 343 medidas educativas. Y sobre esa base, señala la Conselleria, se construirá la LIVE. Es el relato educativo construido a la sombra del Botánico. El contenido, por ahora, es lo de menos.