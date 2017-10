Cansado ya del problema catalán cuando esto no ha hecho más que empezar, busco sin éxito otros asuntos. Pero ¿cómo escribir de la necesidad de que las bicicletas circulen con seguro o de que los consumidores encuentren la libertad comercial? Nada consigue ocupar el espacio de lo que todo lo llena: y lo más dramático es que los asuntos de verdadera importancia, de la Comunitat Valenciana y de su capital, están vinculados a la situación excepcional de la política española.

Así las cosas, me atrevo a creer que está empezando un tiempo nuevo dedicado a la verdadera política. Un tiempo serio, donde ya no jugamos a las camisetas, los mensajitos y las pancartas. Un tiempo en el que quizá vuelva a imponerse la política para adultos, la política para mayores sin reparos. Los juegos bucólicos del buenismo, aquel retozar tontuno sobre el prado de 'Sonrisas y lágrimas', se han terminado. Y esto, que ya no es virtual, está empezando a ir en serio, será largo y va a costar mucho esfuerzo.

Japón, el domingo, dio la mayoría electoral a un presidente que propone cambiar la Constitución basada en los principios pacifistas impuestos por McArthur a bordo del 'USS Missouri'; el imperio del Sol Naciente necesita un rearme para hacer frente a Corea del Norte y está siguiendo el camino de la ley para lograrlo. Porque incluso para eso, que es muy duro, se puede cambiar una constitución. El mismo domingo, los italianos de Lombardía y del Véneto votaron en referéndum en torno a una posible mejora de su autonomía; y como en la región veneciana la participación fue superior al 50%, la consulta se hizo vinculante y los políticos van a recibir ahora el mandato de negociar con Roma... con la esperanza de tener una capacidad de autogobierno algo inferior a la de Murcia o la Rioja. Y desde luego infinitamente menor que la que están despreciando los independentistas catalanes.

La política de verdad, la que no es un jueguecito de redes sociales, la que mueve estrategia y altos intereses, se tiene que basar en la Constitución y las leyes escritas seriamente; y no puede caer en las manos de mercachifles del sentimentalismo. Ya no hablamos de lindos versos o velitas al anochecer, sino de cosas tan serias como el empleo, el quirófano o la escuela.

Ayer, tras la rueda de prensa convocada por Caixabank, que ha reunido en Valencia su consejo de administración, quizá nos empezamos a percatar, en la prensa y en la calle, de lo que vale un peine; de que los problemas no son virtuales, no se dirimen con camisetas y no avanzan nada mediante escraches. Como se ha escrito estos días, un referéndum no es un 'me gusta' de twitter. Esto es real. De modo que vamos abriendo el melón de una nueva transición, solo apta para mayores sin reparos, y a ver qué pasa. Porque a lo mejor, quién sabe, el pueblo lo que quiere ahora es «mucho menos café para todos».