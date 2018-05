La maternidad de él

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo que reclama la misma duración para los permisos de maternidad y paternidad. Quizá en el futuro no sólo haya un permiso para todos sino un término para todos. La noticia de la compra de Villa Gente por parte de Iglesias y Montero se da así en algún medio: «La pareja se mudará a la localidad de Galapagar, cerca de la sierra de Madrid, ante su maternidad». Más: «El secretario general de Podemos y la portavoz... han tomado esta decisión ante su maternidad inminente». Amárrame los pavos. Y amárrame la maternidad inminente de Pablo, sus contracciones y contradicciones. ¿Otro ejemplo de feminización kosher del lenguaje? No lo había visto antes. Y ya sé que Unamuno habla de matria y sororidad en 'La tía Tula' (pero se refiere al amor de la hermana por el hermano). Esta maternidad para hombres me pilla tan de sorpresa como el retrete tinaja en el jardín de Villa Gente.