El máster es andaluz

Desde hace unos días van todos locos revisando sus currículums, no sea que se haya publicado algún grado en ingeniería no cursado pendiente de declarar. Pedagogía, periodismo, derecho, cualquier desliz en este sentido puede llevar los huesos del político de turno a galeras. Pienso en todos los que ahora están cursando un máster en condiciones, el flaco favor que les ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un máster no es moco de pavo, de entrada suele costar un ojo de la cara y parte de un riñón, además de tener el compromiso de asistir a las clases y desarrollar un trabajo final con no poco esfuerzo. A no ser que hagas «un Cifuentes», un máster es costoso lo mires por donde lo mires. En el caso de Cristina Cifuentes me creo que el título no le diera ventajas pero no resulta lógica la voluntad de renunciar a algo que no se ha probado que haya conseguido por el conducto ordinario. También es cierto que tirar por los aires la carrera política de cualquier persona por semejante asunto, tampoco tiene mucho sentido común mientras en Andalucía vemos a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, sentados delante de un juez declarando que no sabían cómo se dieron 855 millones de euros en el ya conocido caso de los ERE. Eso sí que es de máster. Tengo claro que la señora Cifuentes no me ha tocado el bolsillo pero me temo que presuntamente el señor Chaves, que estuvo gobernando durante 19 años, nos lo ha tocado a usted y a mi. El hecho es que hemos acabado con el máster de la Cifuentes hasta en la sopa y de la nada desdeñable cifra de euros que se maneja en Andalucía por el presunto mangoneo, ni pío en los mismos medios de comunicación que machacan a la derecha por el caso de un traje.