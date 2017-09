Masiá demuestra su madurez

La carrera de Moto3 fue un ejercicio de supervivencia. Me gustaría resaltar lo extraño que resulta un asfalto que solamente tiene tres años y patina tanto. No fue normal tanta caída. Estaba claro que quien aguantara sobre la moto tendría muchas opciones y el mejor fue Fenati. El italiano tuvo una moto con una puesta a punto espectacular y lo demostró con la victoria. Fue una lástima que Jorge Martín no pudiera luchar hasta el final, se merece la victoria ya y, si no, un podio era un buen resultado.

Para mí las carreras en agua se hacían eternas, no podías pensar más allá de la siguiente curva, sin perder la concentración, centrado en soltar el freno en el momento justo, en abrir gas con la moto recta y no inclinada... No quiero cerrar el repaso a esta categoría sin darle la enhorabuena a Albert Arenas y al Aspar Team. Albert ha ido remontando y resistiendo hasta alcanzar la octava posición. Es un resultado muy merecido tanto para él como para el equipo. El mejor de los valencianos fue Jaume Masiá, con un top-10 en una carrera en la que demostró mucha madurez. Me sabe mal por Arón Canet, porque con su caída pierde opciones para el título. Estaba complicado ya de por sí si no pasaba algo raro: lo tiene muy bien Joan Mir.

Moto2 fue muy similar a Moto3, una prueba en la que había que aplicar la inteligencia, y aunque Morbidelli salió al máximo, su abandono le complica el Mundial porque ahora Luthi está a nueve puntos y es un piloto muy rápido a finales de temporada. Morbidelli tiene 8 victorias, pero puede que en el campeonato no gane quien más se lo merezca.

En la categoría grande, Jorge Lorenzo empezó muy fogoso, pero creo que era día para haber conservado. Márquez demostró que es una máquina de guerra y ganó. En dos semanas tendremos más carreras en Aragón, un circuito talismán para mí. Allí estaré, con ganas de ver buenas carreras y de que nuestro equipo consiga buenos resultados.