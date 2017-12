Masculí, femení i neutre

Fa anys que la moda del 'llenguage inclusiu' s'escampa pels escrits i, especialment, els discursos. Encara que el propòsit és indubtablement lloable -açò és, contribuir a l'igualtat de l'home i la dòna en l'àmbit professional i llaboral-, la majoria de llingüistes i acadèmics de la llengua discrepen en que una frase aparentment inocent com «Tots nosatros estem equivocats» amague un terrible sentit sexiste o incloga una infame invisibilisació de les dònes.

S'argumenta, en prou raó, que ademés del gènero masculí i femení estrictes, en moltes llengües -com la majoria de les llatines- hi ha un gènero no marcat -precisament, el gènero inclusiu- que formalment és idèntic al masculí, pero que gramaticalment funciona de manera prou diferent. Eixe funcionament sintàctic, que tot parlant matern de valencià o castellà posseïx de forma natural, és el que fa que, quan diem «Me'n vaig a casa de mos pares» o «Són nóvios», això no implique que els pares o els nóvios siguen, els dos, de sexe masculí.

Si certes propostes de llenguage 'inclusiu' poden resultar encertades i tindre cabuda en àmbits especialment sensibles -com, per eixemple, parlar de «l'alumnat» en lloc de «els alumnes» -,la majoria convindrem en que forçar les estructures llingüístiques per a dir «Tots i totes nosatros i nosatres estem equivocats i equivocades» o «Me'n vaig a casa de mon pare i ma mare» atenta contra el geni de l'idioma, l'economia del llenguage i la claritat expositiva; que és tant com dir, contra l'utilitat mateixa de la llengua, que no és atra que servir de forma satisfactòria a la comunicació.

En este sentit, provoquen estupor campanyes com la que fa poc llançaren certes 'Agències del promoció del valencià'. En una campanya que diu expressament usar un llenguage «senzill, clar i entenedor» nos trobem, junt a propostes plausibles, normes tan peregrines com parlar de «vós» en lloc del 'sexiste' «vosté», o usar l'arcaisme i hui catalanisme «tothom» (que en valencià modern se diu, precisament, «tot home»; excloent, per tant, segons esta doctrina, a les dònes) en lloc de conceptes 'contraris a l'inclusió' com «els veïns» o «tots». Normes igualitàries sí que són: exclouen a tots els valenciaparlants per igual.

Resulta ademés curiosíssim que estos mateixos sectors porten, des de fa décades, duent a terme una sistemàtica batalla contra el gènero neutre a través de l'artícul 'lo'. Mentres tot valenciaparlant distinguix entre «el que veus» (eixe que veus), «la que veus» (eixa que veus) i «lo que veus» (això que veus), s'intenta instaurar l'errònea percepció de que usar l'artícul 'lo' neutre en valencià és una heregia. Al contrari: condenar usos llingüístics per motius extrallingüístics conduïx al dubte, el prejuí i l'inseguritat, i desgasta l'esforç d'aprenentage dels parlants en lloc de focalisar-lo en aspectes més bàsics i necessaris de la gramàtica.