Ni Marxalenes ni Marchalenes

Tat que marjal deu escriure's en valencià en j (jota), igual que jove o juny?», qüestiona ara un colega, a rant de les bones noves que sobre 'Bombas Gens' venen en el diari. Clar que si -li responc yo-. Pero és que gogem de massa sabuts, fabristes a mole, pancatalanistes del publicisme i seguidors polítics; darrere d'ells els còpiamones sense temps ni cervell, amollen i oficialisen, No han remugat -en catalino diuen 'rumiat' ¡nyas, calca castellana!- ni poc ni gens la pròpia fonètica: la valenciana, sí, eixa que li aporta a la llengua que parlem, encara nostra, la seua beneïda dolçor i harmonia. Dic açò, lo de la dolçor, basant-me en testimonis de Cervantes i d'Azorín, ara que complim l'aniversari del lliterat monoverí, qui fon colaborador de LAS PROVINCIAS.

Bo. Ya tenim el plegador ordit en el teler, ara anem a tramar-lo. En la poca memòria que nos va quedant, si que recordem escrits en este planes de coneixedors enamorats de l'adés partida de Marjalenes, els quals descrivien el parage com zona de ribera, aiguamoll procliu a la vegetació i pastura..., vaja, lo que en valencià dien marjal: per això les terres que el conformen: marjalenes, dialectalisme de marjalenques, que pronunciades en apijat/apichat donen marchalenes. Mai pergam d'orella que una cosa és l'apichar i una atra que com a llengua evolucionada i precisa, disponem de tres sons pròxims, pero diferents, que grafiats en propietat els arrepleguen. Ge/Jo/Gi/Ja/Ju. Genoll, Jònec, Gipó, Jaume, Juliol: Xa, Xe, Xi, Xàtiva, Xeresa: Cha, Che, Chi. Cho, Chu, Chambo, ¡Che! Chiquet, Chorrar, Chufa. Ad este últim sò que els catalans no tenen, pero que en el Tirant ya s'arreplega: 'haches' els que no saben, com en les quinieles, li posen X.

Baixant a Marjalenes, Dr. Oloriz, matava la costereta del Pont Nou. Tornem al camí de la raó cap a Benicalap.