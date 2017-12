MARKETING DIGITAL

Llega la Navidad y con ella el anuncio de la lotería. El de Freixenet. El de Coca-cola. Los de turrón. Son anuncios que según las últimas tendencias de marketing ya no intentan vender un producto sino generar emociones. Lo puramente comercial está anticuado. Pasado de moda. Muerto. Caput. Ahora lo que vende son los sentimientos.

Contar una historia que llegue. Que toque el corazón. A esta tendencia se la ha llamado de mil maneras: marketing 5.0 (por los 5 sentidos), 'branding' emocional, 'storytelling'. Lo que sea por establecer un punto de unión entre producto y consumidor. Lo que haga falta para que se recuerde la marca. Para humanizarla. Y la Navidad es un momento excelente para reforzar este mensaje emocional. De hecho yo diría que los primeros ejemplos de publicidad de este tipo surgieron en Navidad. Antes que Internet y las redes sociales revolucionaran nuestro universo y volvieran del revés nuestros patrones de consumo.

Un ejemplo claro es el anuncio de El Almendro, en el que el que volvía a casa por Navidad era el hijo más que el turrón. Y yo me pregunto cuál será el siguiente paso. ¿Qué llega después del marketing emocional? Las predicciones hablan de inteligencia artificial, de aprender sobre la conducta del consumidor en Internet y de análisis de datos. Yo prefiero creer que, más que una nueva tendencia publicitaria, florecerá un no-marketing, algo que por otro lado ya ha surgido en diversos frentes. Hablo de minimalismo y huida de la marca convencional. De la economía colaborativa extendiéndose a muchos más sectores. No se trata de no consumir pero sí de modificar aunque sea levemente nuestro hábito de consumo. Para que tal vez, en una Navidad no tan lejana, dejemos de comprar ropa ignorando las toneladas que se tiran al año. Para que regalemos puentes para soñar (libros, música, algo hecho con nuestras manos). Regalos que generen emoción más allá del marketing y que encarnen el verdadero sentido de la Navidad.