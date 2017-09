Desconfíen de las personas que no leen poesía porque desconocen cómo «buscar galaxias en los charcos de gasolina», parafraseando a Ana Elena Pena en 'Pobre chica' (del libro 'Cómo salir ilesa de una misma'); no cumplen las recomendaciones de Elizabeth Bishop, que aconseja «perder más lejos, perder más rápido: lugares y nombres»; e ignoran, a diferencia de Alejandra Pizarnik, la importancia de comprender la verdad para buscar la vida. Que los versos instruyen lo sabe cualquiera que haya compartido insomnio con Mario Benedetti, del que el próximo 14 de septiembre se cumplen 97 años de su nacimiento. El autor uruguayo sostuvo que «en la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas». Aun huyendo de lo nocivo, lo tóxico o lo dañino, casi nadie evita los sentimientos encontrados. Karmelo C. Iribarren lo define de forma impecable: «El mundo sigue sin gustarme, pero la vida me parece irresistible».