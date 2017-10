MARC ES EL MEJOR DE LA HISTORIA

El Mundial se va a decidir en Valencia porque Marc Márquez decidió esperar. Supo usar la cabeza y si consigue el título va a ser muy merecido porque la Honda fue inferior ayer. Marc tiene un potencial increíble y para mí es el mejor de la historia aunque aún no tenga los títulos de Valentino. Su rival es un Dovizioso que en Malasia hizo un carrerón tremendo. Si hubo o no órdenes de equipo me da igual. Ha conseguido seis victorias esta temporada y está en condiciones de luchar por el título porque su año está siendo brillante. La carrera de MotoGP fue en agua y Zarco estuvo espectacular con ese podio. Luché con él en 125 y Moto2, en mi época buena, y le pude ganar en las dos categorías. A pesar de haber sido rivales en pista me llevo muy bien con él y es muy bonito lo que está haciendo, me encanta su pilotaje.

De Malasia salió Franco Morbidelli como campeón del mundo y me alegro muchísimo por él porque se lo merece dentro de una categoría muy complicada. Gran trabajo de KTM y victoria de Oliveira, que se ha consolidado ahí arriba. Es un piloto que siempre me ha gustado mucho, me encantaba su estilo y sabía que estaría con los mejores porque es un gran piloto, así que veo a Oliveira como candidato al título la próxima temporada. Me sabe muy mal por Luthi, que sufrió una caída en el peor momento. Y de los valencianos hay que decir que Iker -Lecuona- se merece sus primeros puntos en una temporada muy difícil. En Valencia seguro que hará una muy buena carrera.

En Moto3 Joan Mir es el campeón de campeones porque lograr diez victorias en una temporada es increíble. Ha demostrado ser el mejor en todas las condiciones y ahora seguro estará disfrutando tras quitarse el peso del campeonato. Carrerón de mi gente, con un Jorge Martín soberbio y que estoy convencido de que el año que viene puede luchar por el Mundial, tiene el talento. Arón Canet no ha tenido en Malasia la suerte de otras carreras y esperemos que en el circuito de Cheste acabe bien delante de su afición.