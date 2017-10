Trescientos euros es lo que figura en el borrador de la ordenanza. Esa es la multa establecida para un mantero que obviamente no tiene ningún efecto porque campan a sus anchas en todos los mercadillos y las calles más turísticas de Valencia. Casi que el Ayuntamiento podría ahorrarse el compromiso y eliminar del documento final este capítulo dedicado a la venta sin licencia.

Los comerciantes del centro claman contra la falta de eficacia de la cosa municipal, lo mismo que hacen los propios vendedores de los mercadillos, quienes soportan una competencia desleal que no paga ninguna tasa y encima ofrece productos falsificados prácticamente sin ningún problema en las ventas.

La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, tiene uno de los retos del mandato en atajar este tipo de venta ilegal, burdo, a la vista de todos y donde la mercancía la llevan en carritos de supermercado porque ni se molestan en colocar cuerdas para hacer un bulto con la sábana en un segundo al grito de ¡agua! cuando ven aparecer a los policías por el final de la calle.

Los vendedores ambulantes aseguran que el asunto va a peor tras la desaparición de la Unidad GOES, mientras que poco se sabe del trabajo de la delegación de Mercados y sus inspectores. Aunque levanten cientos de actas de sanción, el caso es que no funciona. Precisamente una de las peticiones de la asociación de comerciantes para el bando de Fallas es que se haga una serie de campañas preventivas en el centro con un local o contenedor para los decomisos. Por algo será.

Los manteros han existido siempre pero a la vista de las denuncias citadas, que Valencia es una ciudad turística cada vez con más éxito, y que el próximo año las Fallas tienen visos de ser una de las más multitudinarias de los últimos tiempos, convendría que el Ayuntamiento se parase un segundo a resolver el problema.

Pero eso sería en un mandato sin sobresaltos. El último, y todavía no cerrado, ha sido el conflicto abierto entre Compromís y el PSPV a cuenta de la peatonalización parcial de la plaza del Ayuntamiento, donde el protagonista ha sido otra vez el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, presente en todas las salsas. Esta vez no pasaba por allí, como dijo de su presencia junto a una manifestación radical donde se lanzaron proclamas a favor de Terra Lliure y contra la policía, sino que con previsión y armado con un mapa presentó un proyecto para restringir el tráfico, tanto privado como público. Lo único que no hizo, pequeño detalle, fue consensuar antes el anuncio con el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, responsable del asunto dentro de sus competencias en obras de urbanización.

La excusa fue que será una 'actuación blanda', reversible, lo que llamó 'urbanismo táctico'. Para mí, la táctica ha sido la de arrinconar a los socialistas y dejarlos fuera del mensaje del partido que se encargará este mandato de la puesta en valor de las plazas del centro. Y no ha sido una jugada de Grezzi, por supuesto, sino de Ribó, quien en el pleno escuchaba con media sonrisa cuando el concejal popular Alberto Mendoza le decía que era el 'chubasquero' del concejal de Movilidad cuando arreciaban las críticas cada vez más frecuentes de sus socios de gobierno.

Se nota ya el nerviosismo electoral y eso que falta año y medio largo para los comicios. Los presupuestos municipales de 2018 serán decisivos, más por las inversiones que se dejen fuera que las presentes. Todo se lee en clave de partido, de candidato o candidata, para presentar el mejor balance en 2019.

El problema es que quienes pagan los platos rotos son los vecinos y los comerciantes, quienes han hecho tan sólo una pregunta sencilla y que de momento sigue sin respuesta: ¿Qué pasa con la EMT? Tanto cambio de paradigma, tanto ganar el espacio público para la bicicleta pero en las zonas afectadas el próximo año, plaza del Ayuntamiento y plaza de la Reina, nada se sabe por parte del gobierno tripartito de lo que ocurrirá con las paradas.

¿De verdad entrarán 90 autobuses a la hora por la calle Marqués de Dos Aguas cuando se corte la calle de la Paz? Espero que eso no suceda porque sería un colapso seguro, uno más en la larga lista del mandato. Debe haber algún plan B guardado en un cajón que no sea tan suicida.

Por cierto, buena parte de la culpa de que Grezzi se haya crecido y haga y deshaga a su antojo la tienen los socialistas al permitirle llenar de macetas el entorno de la Lonja mientras la conselleria (del PSPV) tramita un concurso de obras más lento que si fuera el Corredor Mediterráneo.