MANOLO CANDIDATO

Mercedes Caballero dice que Manolo Mata le parece un buen candidato del PSPV a la alcaldía de Valencia. Y añado: a mí también. Y hasta a Ximo Puig. El secretario general de los socialistas valencianos reconoció a su portavoz parlamentario en el congreso celebrado en verano en Elche con la vicesecretaría general. Un premio a esa labor de coser la relación con Compromís, mantener entre envenenados y enamorados a Podemos, llevar de cabeza al PP y sacar rédito de la ruptura de Ciudadanos. Mata se mueve en Les Corts como ese niño mayor que se pone a jugar en el patio con los que son mucho más pequeños que él. Y claro, se las sabe todas. El nombre del dirigente socialista lleva sonando casi toda la legislatura como posible cartel electoral a la alcaldía de Valencia. Lo sabe él, que ha aparentado que le molestaba que le vieran como el imprescindible. Y lo sabe Sandra Gómez, que si para algo pretende ganar la secretaría general del partido en la ciudad es precisamente para optar después a la alcaldía. Puig optará a la presidencia de la Generalitat en 2019 y necesitará que en un enclave de tanta significación como la ciudad de Valencia el PSPV presente a un candidato suficientemente atractivo como para tirar también de la lista autonómica. Y sabe que Mata es el candidato idóneo. Para eso, y también para que el portavoz parlamentario no ocupe el número uno de la lista a Les Corts por la circunscripción de Valencia. Repito, para que no la ocupe. Porque claro, el presidente de la Generalitat optará a la reelección encabezando de nuevo la lista de su partido por la provincia de Castellón. Y pocos nombres mejor situados que Mata para ocupar el uno por Valencia. Una propuesta atractiva, salvo por ese pequeño o gran inconveniente que podría generar el hecho de que el portavoz parlamentario -vaya usted a saber- lograra un porcentaje de voto superior al del líder del partido. Que sí, que Puig será el candidato y si la aritmética le da, volverá a presidir la Generalitat. Pero, en ese escenario, ¿qué haces con Mata? ¿No surgiría en el PSPV ninguna voz que empezara a remarcar que el buen amigo de Andrés Perelló habría obtenido más votos que el líder del partido? ¿Generaría eso alguna disfunción interna? Imagino que pensando en todas esas variantes es por lo que más voces empiezan a ver en Mata un candidato idóneo para la alcaldía. En Elche, el día que Puig confirmó al Síndic socialista como su número dos, hubo quien dijo que lo hacía para evitar señalar a un sucesor. Seis meses después, quienes miran en el PSPV con las luces largas -y no sólo al dedo que señala la luna- anticipan un posible escenario de confrontación orgánica, pensando precisamente en la sucesión. Así que Manolo, como dice Burguera, te veo abocado a la épica, aunque te vistas de lírico.