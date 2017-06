De la mano contra el populismo

Publicado en la edición impresa del 11 de junio de 2017.

El PP valenciano acumula otra semana de estragos, incapaz de retomar la iniciativa o evitar errores de bulto como el que acaba de cometer Esteban González Pons en su reciente charla a alumnos quinceañeros de un colegio católico, dependiente del mismísimo cardenal Cañizares. El eurodiputado popular, impartió una clase de la asignatura de ‘Economía’ para alumnos de cuarto de la ESO en la que después de plantear los grandes retos de la Unión Europea y la deriva de la economía mundial entró abiertamente en la batalla partidista más descarnada. Abundó ante los estudiantes en el histórico papel de Valencia como patio trasero de la Cataluña expansionista, como tierra colonizable, algo que debería propagarse según el conferenciante en cada clase y en cada casa valenciana; denostó a Zapatero como el peor político de la democracia que socavó el futuro de la Comunitat con un sistema de financiación injusto y llegó incluso a bromear con que cada vez que lee el periódico se acuerda de la familia del señor Marzà por sus ataques a la escuela concertada; al tiempo que recordó el interés de la izquierda por ocultar la corrupción del partido socialista durante el mandato de Felipe González y también en nuestros días, en la Andalucía de Chaves, Griñán y Susana Díaz. Las reacciones no se han hecho esperar hasta alcanzar la categoría de escándalo. González Pons ha sido acusado de adoctrinar a los alumnos, todos menores de edad, abusando de su posición como eurodiputado, por lo que se ha trasladado una queja formal al Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Mónica Oltra anunció el viernes tras el pleno del Consell que se hará llegar un informe detallado al Vaticano, confiando en que el Papa Francisco sea más sensible que lo que ha demostrado hasta ahora la Conferencia Episcopal con su actitud inhibitoria. Oltra avaló la decisión de la consellería de Educación de abrir un expediente para retirar el concierto al colegio católico, dadas sus malas prácticas, aunque garantizó que todos los estudiantes serán distribuidos en la red pública de la conselleria sin perjuicio alguno. La Asociación de Madres y Padres por la Educación Digna ha requerido una auditoría general sobre los vicios pedagógicos de los colegios concertados, una iniciativa respaldada por el sindicato Stepv y por Escola Valenciana que próximamente va a ser objeto de un programa monográfico en la Sexta, de la mano de Jordi Évole.

señor garcía

Si la polémica de GonzálezPons no fuera suficiente, la fiscalía ha decidido reabrir esta misma semana la denuncia de Compromís contra el equipo de Rita Barberá por contratar con fondos municipales una empresa para realizar un sondeo entre dirigentes y falleros de base en el que quedaban identificados sus perfiles políticos de manera segmentada. Aparte de documentar todos los datos personales, los encuestados por iniciativa del Partido Popular tuvieron que desvelar su nivel de apoyo a Rita Barberá o su intención de votarla en las siguientes elecciones, así como su ideología explícita, su grado de españolidad, su preferencia por los concejales en liza para suceder a la alcaldesa o si cumplen con los preceptos cristianos. Joan Ribó, entonces en la oposición, acusó a la primera edil de intromisión en la fiesta con el propósito de tenerla controlada, una injerencia y un abuso de poder que suponía en la práctica un atentado contra la intimidad y los derechos fundamentales. El colectivo Intifalla hizo causa común con Ribó y acusó a Barberá de uso inconstitucional de los datos con un supuesto tratamiento ilícito posterior, lo cual sigue siendo investigado por la Fiscalía en estos momentos, aparte de la imputación de malversación por gastar dinero público para favorecer los intereses electorales del PP.

Los lectores informados saben que todo lo anterior no es cierto, o no ha pasado exactamente así. Pero no es una broma ni una de esas noticias falsas de internet. Aclarémoslo rápido. Lo anterior es un ejercicio de simulación, para evidenciar el doble rasero habitual de la izquierda. Todo lo escrito acaba de pasar, pero sus protagonistas en lugar de Esteban González Pons o Rita Barberá son el concejal Pere Fuset y el conseller Vicent Soler. Fuset ha encargado un sondeo demoscópico en los términos descritos y Soler ha dado una charla a los chiquillos de un colegio de Silla en la que no se privó de señalar a Rajoy, Montoro y la corrupción y mala gestión del PP valenciano (o sea, Zaplana, Camps) como lo causante de todos nuestros males. Pero conforme a la ley del doble rasero no se montará ninguna escandalera, no tendrá lugar el numerito que habrían recibido Pons o Barberá de haber sido ellos los protagonistas del patinazo.

El tripartito gobernante acumula contratiempos como estos, o desafecciones como la de los vecinos del Cabanyal que tan felices se las prometían mientras el barrio acentúa su degradación, o reveses judiciales como las tres suspensiones cautelares del TSJ sobre el decreto lingüístico de Marzà. Pero mantiene también el camino bastante despejado. Ciudadanos, en fin, ha perdido los dos primeros años de legislatura en Les Corts y el PP sigue ensimismado en sus cosas y sus carguitos, enredado en una batalla en la provincia de Valencia que no interesa a nadie más que a los implicados. La pregunta no es si habrá gestora, sino quién liderará esa gestora, con neutralidad y capacidad para dar pie a una nueva etapa con nuevos referentes. Dejar atrás el rusismo con todas sus consecuencias. Betoret, su heredero y secretario fiel, fue elegido a dedo por Génova en un contexto de máxima tensión y una vez que se ha visto sin mayoría para ganar el congreso democráticamente viene poniendo todos los palos sobre las ruedas para evitarlo. Vicios propios de la camada pepera de su generación.

En la Comunitat Valenciana, a Ciudadanos le faltan cuadros de fuste y al PP le sobran demasiadas sombras del pasado. No habrá alternativa al tripartito mientras Ciudadanos no crezca ostensiblemente y el PP no mejore su reputación. Si no les va bien a los dos, no le irá bien a ninguno. El voto de centroderecha se ha fragmentado por una larga temporada, quizás para siempre. Además, ambos partidos son dependientes de una lógica superior. También a Rajoy le sobran sombras y a Rivera le falta partido. Se acaba de producir un hecho significativo y relevante. Aznar ha ungido al presidente de Ciudadanos como la cara del futuro, dándole todo el protagonismo en su foro de opinión, donde Rivera ha sido calificado como «una alternativa centrista, moderada y liberal». Y el aludido ha retratado su liberalismo como «la mejor opción contra los populismos y nacionalismos». Queda claro que para Aznar, Rivera ha llegado para quedarse. Cuanto antes lo entienda el PP, mejor para todos.