¿Manipulación, adoctrinamiento cultural?

Las críticas a España vienen de los españoles, dice Stanley G. Payne, quien acaba de publicar 'En defensa de España' (Espasa, 2017). Y hoy se hace usando la cultura como pretexto.

La cultura se compone de realizaciones u objetos culturales como vivienda, alimento y modos de condimentarlo, vestidos, lenguaje, cultos relativos a la religión, normas, valores, etc. Si reflexionamos, veremos que la cultura expresa la estructura constitutiva y operativa de cada persona. Al usar de los bienes culturales, la realización adecuada de la naturaleza de cada cual se optimiza. Por consiguiente, el idioma, la religión, el modo de trabajar, etc., es la forma en que el hombre se realiza a sí mismo, tanto individual como social e históricamente comprobado. Estos componentes culturales se adquieren a través de instituciones de enculturación, principalmente la familia, la escuela, la tele y la iglesia, entre otras.

Un modo de traicionar el espíritu cultural es que tales instituciones no cumplan su función. Por ejemplo, Sax (2016) explica cómo se diluye y se desnaturaliza la manera de promover la cultura de padres a hijos mediante el colapso de la autoridad. Los menores, al ver la inseguridad de sus padres en su papel, buscan la validación de criterios y acciones en grupos-redes sociales, amiguetes, televisión...

Pero al mirar la globalidad de la cultura terráquea tenemos situaciones análogas: bastantes pescadores en ríos revueltos; y, si las aguas no se desbaratan, las agitan. Saavedra (2017), que no es contrarrevolucionario ni reaccionario, exponiendo sobre las revoluciones rusa y francesa, demuestra que las lecciones del pasado nos enseñan que tanto sufrimiento no valió la pena, puesto que las recompensas fueron pocas. Así, nos previene de la demagogia y de la justificación del terror, apelando a una conciencia crítica que todo ciudadano debe efectuar.

Hay manipulación mediante la tele, como lo hacen las series al manejar las emociones -sobre todo el miedo- de la gente para generar un imaginario colectivo con cierta tendencia político-ideológica. Tal hecho se efectúa subliminarmente, sin que el espectador diferencie realidad de ficción, moldeando las maneras de vivir y vaciando las mentes de su criticidad (Moisi, 2017).

Pero, hay otras maneras de manipular. Ayer se leía en la prensa: Zasca del PSOE a Puigdemont por manipular la historia. Escribió Puigdemont de Companys: fue fusilado en Montjuïc en nombre de la legalidad y el orden establecido», exhibiéndose en una fotografía ante la tumba de su antecesor. A lo que respondía el PSOE: «Incorrecto. Fue en nombre del fascismo y del golpismo que acabó con el orden constitucional y la legalidad republicana» (ABC, 16/10/2017).

Pero las escuelas no están exentas de estos procederes. También se denuncia por el sindicato Ames sobre la manipulación de los libros de Historia en Cataluña, a la que siguió otra de los editores de libros sobre las presiones que reciben de los gobiernos regionales para elaborar estos textos. (ABC, 16/10/2017).

¿Por qué suceden tales manipulaciones? Porque para demasiada gente se entiende la cultura como una realidad estática, que se elabora por uno grupo y se traslada a la masa. Así, al igual que hay máquinas tragaperras, se concibe al receptor como tragatemas.

Pero, la cultura misma es el resultado de un esfuerzo en el que todos colaboramos con algún aporte, de acuerdo a nuestras particulares capacidades (idiosincrasia). De donde no es sólo memorizar, sino participar. Mas, se trata de un aporte voluntario, empleando los talentos (propias capacidades) y con tu esfuerzo, puestos al servicio a lo que cada cual ama: familia, pueblo, nación... Por esto, cada pueblo es creador de su cultura y el protagonista de su historia: es lo acumulado. No se trata sólo de transmitir ideas, utensilios, bienes, tales se engloban en conjuntos de actitudes relativas a situaciones y conflictos existenciales, desafíos... Por todo lo cual, cada persona es a la vez hijo y padre de la cultura a la que pertenece, como ejemplifica Einstein ante quienes despreciaban a Newton.

Entonces, ¿qué sucede si se manipula la cultura? ¿O si se enseña quitando parte de alguno de sus elementos constitutivos?

Cuando hay pérdida de elementos de la propia cultura, como es el caso de quienes no van a la escuela, o que sus papás no les transmiten los valores, se les provoca un retraso cultural. Son sujetos que suelen suspender los exámenes. También hay casos graves con vacío o ausencia de algún componente cultural, que entran en la marginación. La suma de todos estos casos es como una fruta podrida en el montón: contamina al resto. En consecuencia tenemos la descomposición de la identidad cultural del sujeto y la resultante desintegración de las sociedades.

En este orden de nociones, si los ciudadanos aprenden completamente y en profundidad su cultura, no hay peligro de caer en el nacionalismo, como demostró Rocker (1930: Nacionalismo y cultura), puesto que una conciencia de la historia, el arte, la filosofía, la ciencia, etc. Es antitético del emotivismo nacionalista. A más cultura en los sujetos de una comunidad habrá menos nacionalismo. Por ende, enseñar poca cultura, aprobar sin saber las asignaturas e inculcar eslóganes ideológicos sí da pie al nacionalismo, y en cuanto menos de lo primero, más totalitario lo organizarán.

Por lo anterior, hay que avisar (con Todorov) que el deducir los rasgos personales de uno, en función de su presencia cultural sería formar racistas. A la vez, tampoco hay 'desarraigados' como las plantas (sin raíz), pues la cultura es viva al igual que el individuo. Por tanto, uno no se puede cortar (ni él respecto a sí, ni los demás con el otro) las raíces, porque la cultura muerta no cambia.

La solución no se halla en enseñar unos valores mínimos (¿pocos valores para/de quién?), ni mucho menos en forma de temas transversales. Eso es incompleto y peligroso. Esto porque en el lenguaje político, se considera a las comunidades como sectas cuando se autodefinen a través de convicciones comunes que no comparte la mayoría o la clase política. Esas comunidades minoritarias también se caracterizan por su forma misionera de difundir sus ideas, por una fuerte cohesión interna, una estructura jerárquica, y a veces un líder carismático... Sin embargo, en el contexto de un sistema legal moderno, el término secta no tiene cabida. Cualquier asociación de ciudadanos que se base en convicciones comunes debe considerarse como igual, siempre y cuando no viole las leyes existentes o incite a la gente a que lo haga. Sólo cuando el Estado se define como una 'comunidad de valores' comparable con una Iglesia establecida que excluye a los no creyentes, son comprensibles las actitudes oficiales hostiles hacia las "sectas". (diría Spaeman).

Llevado esto al plano político, tenemos unas crisis muy agudas en cuanto a los valores humanos y su transmisión familiar, en las escuelas, etc. También hay deslizamientos hacia la desintegración cultural si se sustituye la lengua vernácula de los grupos por otra 'importada', con efectos colonizadores y despersonalizantes, el ahogo de la capacidad innovadora y la ausencia de formación cultural, etc., etc. ¿Quién o quienes se responsabilizan de ello?, ¿por qué?

La solución se halla en la unidad en la diversidad.