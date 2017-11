Un día de estos, este sábado sin ir más lejos, van a volver a cortar las calles. Pero no será para una carrera pedestre más. Ni siquiera para la Maratón, que es el domingo. El sábado, para el que no lo sepa, las calles del centro se cortarán porque se ha convocado una manifestación en defensa de una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Porque el ministro Montoro, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no lo saben.

Quizá lo primero que tendrían que hacer los organizadores es decir muy claro que la manifestación es en Valencia, y no en Madrid. Porque hay miles de personas -insisto: miles- que siguen creyendo que la protesta va a ser en la Castellana, para vencer y convencer en Madrid, cuando la realidad es que se ha convocado aquí. Pero es que a falta de una televisión que convoque, la gente ni tiene claro lo de la ciudad ni mucho menos el recorrido, la hora, los convocantes, los autobuses que se van a desviar y todo eso que hace que una manifestación salga bien... o termine siendo un petardo.

Y es que los detalles son importantes en la vida. Veamos por ejemplo este: ¿Va a manifestarse el señor delegado del Gobierno? ¿Estará la señora Bonig junto con don Juan Roig? ¿Y el rector de la Universidad: será visto al lado de la rectora de la Católica haciendo bloque en el sector educativo de la protesta? Según vengo leyendo desde la primavera, no está redonda esa necesaria manifestación de Valencia en favor de su financiación. Y me sabe mal porque la mayoría de los políticos, lo que en realidad quieren es paladear el detalle morboso de si el PP se une o no se une a ese 'quejío' valenciano contra el Gobierno que es tan antiguo que ya fue descrito por Teodoro Llorente y Blasco Ibáñez, «tots a una veu».

Pero es que manifestarse es como retratarse al pastel: es un compromiso, una decisión, una toma de posiciones. Y eso en Valencia es tan raro o más que en Galicia. Por eso dudaban la patronal y Ciudadanos, por eso titubea el PP...

En una sociedad donde se cuentan con los dedos de una mano las instituciones públicas que han dado apoyo a la Constitución en los dos últimos meses, donde sigue habiendo docenas y docenas de corporaciones en las que todavía no se ha podido votar un rechazo al fracasado intento independentista catalán, tomar partido en la calle por una financiación justa es tan difícil como elegir modelo de educación, como decantarse exclusivamente por la sanidad privada... ¿Es mejor que me vean en la calle junto al PP o que no me vean? ¿Y al PP, qué le conviene más?

Tras meses de bravatas, proyectos, estudios y ensayos, ya está aquí. Es el sábado y en Valencia. Crucemos los dedos para que no venga un moniato con una estelada y lo eche todo a perder. Yo, «por desgracia», tengo que estar en Dènia, que si no...