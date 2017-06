Manga ancha en el ruido

Esto no hay quien lo entienda. El mismo partido, no otro de la coalición gobernante, no; el mismo que se revolvió contra la parroquia de San Nicolás, de Valencia, porque sus campanas molestaban a un vecino, quiere suprimir la prueba de sonometría de los vehículos so capa de que ahora salen de fábrica hechos un pincel. ¡Nos ha fastidiado mayo! También son más discretos que un mosquito los ciclomotores cuando los venden y luego no hay quien los aguante. Un poco de coherencia, por favor. No pueden considerar fundamental para la pacificación del tránsito en Valencia y por tanto para la reducción de la barahúnda callejera suprimir las pasarelas de la Avenida del Cid -Las de Ausiàs March, al parecer, no dan guerra-; incrementar exponencialmente el número de calles dotadas de carril bici, o prohibir aparcar en el carril bus por la noche. Y al mismo tiempo presentar como un adelanto la eliminación del único control sonométrico que ha de superar obligatoriamente cualquier automóvil de una cierta edad para poder circular porque no lo es. Como tampoco lo sería una reducción del abanico de vehículos que ha de someterse a esta clase de comprobaciones, una propuesta alternativa que el consejero de Economía Rafael Climent (Compromís) ofrece a las firmas adjudicatarias de las ITV tras dos años de paralización del proyecto de nuevo reglamento del sector aprobado por el último Consell del PP.

Si se te llena la boca de «economía sostenible» y te opones a la construcción de un centro comercial en Paterna porque incrementará el movimiento de coches no puedes después suprimir la verificación de las molestias acústicas que éstos provocan sin pecar, como poco, de contradictorio. Exige rebajas mayores que las que aplicó Alberto Fabra en 2014. Pero no transmitas esa sensación de relajación administrativa en esta disciplina. Aunque sólo sea porque la CV no se la puede permitir.

Valencia era la ciudad más ruidosa de España cuando en 2003 se realizó famoso informe de la Fundación La Caixa. Sólo el 0,7% de las 484 muestras tomadas en aquel entonces otros tantos puntos de medición repartidos por la trama urbana presentaban niveles de ruido inferiores a 65 decibelios, el límite recomendado por la OMS; un 65% estaba por encima y un 33,7% superaba los 75 decibelios. Un estruendo que no era provocado por las fiestas ni por la densidad de población, como en otras capitales españolas, sino por el tránsito rodado, «la principal fuente de contaminación». Rita Barberá aseguró en 2013 que, gracias a la peatonalización de calles, el empleo de asfalto fonoabsorbente, la renovación de la flota de EMT, la apertura de la ronda exterior, las ciclocalles, etc., se había conseguido mejorar un 32% el grado de estridencia reinante en el Cap i Casal. ¿Tanto como para bajar la guardia? No, desde luego. Porque controles de velocidad se hacen muchos (para recaudar). Pero para interceptar a atronadores motorizados se hacen poquísimos. Si es que se hacen.