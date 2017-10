Por mandato del pueblo, dice el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, para justificar el que será cuarto carril bici en paralelo en un tramo a lo largo del viejo cauce, entre el puente de las Artes y el Pont de Fusta. El mandato al que se refiere fueron los 211 votos conseguidos por la propuesta en la votación ciudadana del pasado año para repartir siete millones de inversiones. Por la calzada que resultará afectada circuló una media diaria en septiembre de hasta 50.066 vehículos. No hace falta comparar muchos más datos.

Y esa cifra de vehículos se produce justo donde el carril bici proyectado dejará uno para el resto del tráfico, dado que la parada de la EMT situada junto a la Escuela de Idiomas debe salir a la calzada para que por detrás pasen las bicicletas. Coincide con el acceso a uno de los túneles de la marginal izquierda, con lo que se prevé un estrechamiento peor que el de Guillem de Castro. Lo lógico es trasladar la dársena donde tienen parada cuatro líneas, aunque en el Ayuntamiento es un término que no siempre se maneja. Lo de la lógica, digo.

Doscientos once votos para determinar una obra que se irá más allá de los 350.000 euros, que quitará un carril al tráfico tanto en la marginal izquierda como en la avenida Constitución, donde tampoco es moco de pavo la intensidad media al día de 14.805 vehículos el mes pasado, teniendo en cuenta que se quedará con una calzada de dos carriles, salvo que se suprima el estacionamiento en el lado derecho, lo que seguro no gustará a muchos vecinos. Pero digo todo esto porque a la frase del «mandato del pueblo» le falta añadir que sucede por la voluntad del gobierno tripartito al dar viabilidad a la propuesta. Los 211 apoyos emitidos pinchando con el ratón en la pantalla no significan nada si no es con la aquiescencia municipal, que no parece frenar ni un segundo para meditar sobre las consecuencias para el resto del tráfico.

Es el problema que tiene la participación ciudadana, donde yo añadiría el término «organizada». Algo parecido ocurre en el proceso abierto hace unos días y donde la primera propuesta que se evaluará será la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. La propuesta de un vecino abrirá el debate al conseguir superar los 100 apoyos (ayer llevaba 210, por cierto con 110 votos que no sirven para nada porque sólo con un centenar es suficiente).

El alcalde Joan Ribó dijo recientemente que no entraba entre las prioridades del gobierno esta plaza y que el mandato se centrará en la plaza de la Reina y la plaza de Brujas. Ahora los técnicos tendrán que decidir si es viable la peatonalización, a lo que ya avanzo que la respuesta será afirmativa. ¿Por qué no cuando el propio tripartito propone quitar un carril al tráfico de coches en Fernando el Católico para un nuevo itinerario ciclista? Por no hablar de lo mismo aprobado en la avenida Reino de Valencia, donde está por ver cómo lo resuelven.

Destinará entonces el gobierno municipal parte de los siete millones de euros para el proyecto de una nueva plaza del Ayuntamiento, pese a que no estaba entre sus prioridades. Pero hay otras contradicciones, como pedir apoyo en el mismo proceso a la construcción de un centro de atención a gatos callejeros, entre otras cosas para aliviar la presión en el medio millar de colonias repartidas por toda la ciudad.

¿Han tenido que pasar dos años de mandato para que el Consistorio más animalista de la historia de Valencia haya reparado en la necesidad? ¿Y si sale que no en la votación telemática? ¿Entonces no se hará nada y persistirá la saturación del refugio de Benimàmet? Ya ha pasado el corte ampliamente e incluso está en primera posición, pero quién sabe lo que pasará después.

Hay cosas que deben estar en los programas electorales y la voluntad de los concejales de gobierno, sobre todo si afectan a toda la ciudad. Así, en el caso de que la marginal izquierda se convierta en un atasco diario, no habrá nadie que diga que las colas y el aumento de la contaminación son un mandato del pueblo.

Es difícil dar con la tecla y la propuesta de la concejal de Participación, Neus Fábregas, ha tratado de abrir el campo de mira y facilitar que este año se añadan iniciativas de ciudad, aunque el riesgo que ya se percibe es que todas las intervenciones puntuales en los barrios se quedarán en 2018 fuera del reparto de los siete millones de euros. La mayoría silenciosa sigue callada.