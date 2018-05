Terremoto matutino. Tsunami mañanero de legaña recién extirpada. Arde el teléfono, se cruzan las llamadas, se mastica la detención, se extienden los comentarios, las opiniones, los «se veía venir» de los profetas del toro pasado, los rumores teñidos de apocalipsis, las especulaciones sobre lo que a lo mejor, quién sabe, todavía está por llegar. Mandanga pata negra, señores, Zaplana detenido. Y tras la fértil charla con amigos, compañeros, peatones y medio pensionistas, cuando la primera onda expansiva comienza a disiparse, me percato de un detalle fundamental: aquí, en Valencia, a nadie le ha extrañado la detención. Hablé ayer con más de medio centenar de personas y ni uno emitió un ligero rastro de sorpresa, unas hebras de asombro, un conato de estupefacción. En este carrusel de continuos arrestos y de escándalos que no cesan desde el tardofelipismo hasta nuestro días, de vez en cuando, en vista del ingente número de personajes que al final se han visto empitonados por el imperio de la ley, atrapan a uno que presuntamente había trincado pasta y nos pilla un poco así como cojitrancos de reflejos. «Hombre, pues mira, de Fulano no me había esperado que también metiese la mano». A Zaplana se le presuponía dotado de un halo de blindaje especial que le evitaba la caída. Rescató a Rafael Blasco para reincorporarlo en la primera línea de su gobierno valenciano. De Blasco decían lo mismo que de Zaplana: es demasiado listo como para que le cacen, sabe demasiado de muchos, se lo ha montado muy bien, tiene a la gente que pueda hablar untada... Pero Blasco lleva ya largo tiempo durmiendo a la sombra. De momento Zaplana atraviesa la peligrosa zona del «presuntamente». Blanqueo, cohecho, malversación... Y todavía nadie muestra un rastro de asombro, un jirón de sorpresa, un conato de estupefacción. En fin.