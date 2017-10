En lugar de desmentir mi diagnóstico sobre la contaminación de la política por parte de la narrativa del fútbol, la realidad lo confirma. No de otra forma puede percibirse que lo que sucedió la tarde del 10 de octubre en el Parc de la Ciutadella de Barcelona, con la comparecencia del Presidente Puigdemont, vista desde pantallas gigantes, fuera lo más semejante a una final de la Champions, con la victoria o la derrota sujeta a los avatares de una tanda de penaltis. El análisis jurídico constitucional sobre la naturaleza excepcional u ordinaria, y procesal, sobre el recurso al artículo 155 de la Constitución, y sus equivalencias con otros artículos de ejecución estatal forzosa, no se ha hecho apelando a monografías sobre la institución o al estudio de Eduardo García de Enterría, sobre su consideración desdramatizada. El análisis está ahora en manos de los deportistas en el Twitter. Faltaba la mancha final. El protagonismo de los grupos ultras del fútbol, su posicionamiento en torno al proceso y la presencia de gente con camisetas pretendiendo tomar la calle. Sorprende que la naturaleza futbolística de las entidades y equipos deportivos adquiera un papel singular frente a otros núcleos de la sociedad, como si ser aficionado al fútbol aportara una autoridad suplementaria a los profesores de Derecho Constitucional, a los filatélicos, o a los aficionados a la peluquería canina. Cuesta tener que repetir que la representación debe estar en las instituciones, en la Ley, no en manos de mediadores, ni en la calle, ni en la exhibición de una camiseta oficial de un equipo de fútbol. Mi sensación es indiferente al discurso que mantengan estos o aquellos ultras, con o sin Che Guevara, de izquierdas o de derechas. Este es un aspecto que las entidades deportivas, habrán de solucionar necesariamente, dejando de intervenir públicamente con declaraciones institucionales contaminadas de la narrativa del enfrentamiento. Si uno se proclama como si un partido de fútbol fuera la reedición, once contra once, de Braveheart, a nadie le extrañe que haya quien se lo acabe creyendo en la grada. Yo estoy convencido que en unos años no entenderemos porqué se consintió tanto con los excesos, y por qué no se les puso antes punto y final. Esto no tiene que ver con la libre opinión de los ciudadanos en torno a los temas, sino al uso del nombre y la camiseta de un equipo de fútbol para opinar de este o aquel tema. La grada de Mestalla, la suma de todos los que allí vamos desde niños, tiene derecho a opinar sobre cualquier tema. Pero si nos olvidamos que esto no es más que fútbol, nos confundimos de plano. Para aplaudir al Valencia y silbar al rival está Mestalla. Aunque se nos escape algún exabrupto. Con el pitido final se acabó todo, que para el resto de cosas están las urnas, los debates y la palabra, sin apropiarse de una camiseta, ni de un escudo.