De manadas, personas y juicios

No sé bien si estaré a la distancia conveniente y necesaria para reflexionar sobre los sucesos desencadenados por una sentencia sobre actuaciones impropias de unos hombres sobre, o contra, una mujer, en un pasado ya no reciente porque la reflexión requiere de cierto alejamiento que permita huir del movimiento pasional instintivo que puede producir en el ánimo del que quiera situarse con ecuanimidad ante un problema humano. Señalaba Stefan Zweig en su biografía de Montaige que «nada en el mundo es más difícil y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de una catástrofe de masas». Y de eso estamos hablando, del comportamiento de masas humanas, pues sin ellas ni el juicio hubiera sido extremadamente mediático con el consiguiente prejuicio y preformación de opinión pública, ni la respuesta aparentemente espontánea de una gran masa de ciudadanos hubiera sido tan virulenta frente a una sentencia judicial largamente meditada y razonada y cuyos extremos más delicados sólo se conocen por referencias de la propia sentencia porque no fueron expuestos públicamente.

Quiero partir de mi declaración de conformidad con la idea de Victoria Camps de que «no hay función específica de la mujer o del hombre: una y otro-cada una y cada uno- desempeñan sus respectivos 'oficios', tareas y ocupaciones, y son, por lo demás igualmente personas» ('Virtudes públicas') y por lo tanto no hay que situarse en una posición de diferenciar comportamientos «exclusivamente» en razón del sexo, cuando unos y otras están siendo valorados y juzgados en función de su comportamiento como personas, no como machos y hembras. La diferencia no es en exceso sutil puesto que a las personas se les supone un comportamiento racional dentro de unas normas que como miembros de una sociedad nos hemos dado entre todos para poder convivir alejados y protegidos de la ley de la selva, mientras que el comportamiento como machos y hembras arranca de una condición más primaria mucho menos mediatizada por las limitaciones que la socialización impone, salvo por el vago temor a la represión y el castigo.

En los últimos tiempos es muy frecuente que se insista en las virtudes de nuestro ordenamiento institucional haciendo hincapié en la pluralidad, la legalidad y la defensa de los derechos y las libertades ciudadanas pero, curiosamente, sin añadir al tiempo ni una línea sobre los deberes y limitaciones que el mismo Estado de derecho impone. «La misma generación que creció sin derechos quiso inventar un mundo en el que no parecían existir deberes» (Muñoz Molina). Aquí hay que recalcar, además, con rotundidad que tanto los derechos y la igualdad como los deberes y limitaciones se imponen a personas concretas, como sujetos de acciones voluntarias y racionales. Esto choca frontalmente con el comportamiento de las personas cuando se integran en grupos o masas, en tanto que su voluntad se ve alterada por la presión de la masa al ser esta un conjunto de individuos que se han desindividualizado, dejando de ser unidades humanas libres y pensantes, disueltas en una amalgama que piensa y actúa por ellos, más por reflejos condicionados -emociones, instintos, pasiones- que por razones (Ortega y Gasset; 'La rebelión de las masas', cit. por Vargas Llosa).

Señalaba E. Canetti ('Masa y poder') las propiedades de la masa: crecimiento, igualdad, densidad y dirección, que parecen existir espontáneamente pero que en realidad parten de lo que llama cristales de masa que consisten en limitados grupos de tamaño pequeño y controlable, que sirven para desencadenar la masa, que se mantienen aunque la masa se disuelva, y cuya unidad más elemental es la muta (jauría u horda) constituida por escaso número de hombres (y mujeres para ser políticamente correctos) excitados que desean ser más.

No es de extrañar que grupos (autollamados manadas) actúen por reflejos instintivos y ataquen o se defiendan de quien esté en desacuerdo o en contra de su voluntad omnímoda con instintos -sexuales, agresivos, de propiedad o territorio- y emociones sin control racional, pues aunque aparezcan pintadas de derechos y libertades están desnudas de razones. Se comportan no como personas sino como machos y hembras, en el sentido más primario imaginable. Pero estas llamadas 'manadas' no son mutas ni cristales de masa, son simplemente partes anónimas de masas y como tales son masas de ataque, o de caza, o de lamentaciones, según la dirección y la orientación de cada una. «Es triste que en un país la idea de la fiesta incluya con tanta regularidad la ocupación vandálica de los espacios comunes,... mucho más triste es que la autoridad democrática haya organizado y financiado esa barbarie, la haya vuelto respetable, incluso haya alentado la intolerancia hacia cualquier actitud crítica» (Muñoz Molina; 'Todo lo que era sólido'), pero es lo que lamentablemente está pasando.

Algunos dirigentes políticos en lugar de solicitar la opinión de los hombres y las mujeres prefieren conseguir el apoyo inmediato de la masa, constituyéndose en muta para organizarla si es necesario. Otros pretenden destacar de la masa, pero sus declaraciones basadas más en el sentimiento y mirando hacia la dirección de la masa, no son mas que voces 'dentro' de la masa y por tanto masa misma. Por desgracia, como puntualiza Todorov «la democracia está enferma de desmesura, la libertad pasa a ser tiranía, el pueblo se transforma en masa manipulable, y el deseo de defender el progreso se convierte en espíritu de cruzada. La economía, el Estado y el derecho dejan de ser los medios para el desarrollo de todos y forman parte ahora de un proceso de deshumanización" (Los enemigos íntimos de la democracia).

Es terrible que una institución del Estado se vea zarandeada por los intereses ocultos de mutas que provocan masas de acoso, cuando para sancionar sus posibles errores o desvíos la propia institución se ha dotado de cauces perfectamente establecidos y cuyos recursos aún no han sido agotados, es más, ni siquiera iniciados. Los prejuicios no causan mas que perjuicios y debiéramos estar atentos a evitarlos con sumo cuidado y no a atizarlos y corearlos.