En España solemos estar orgullosos del sistema nacional de trasplantes. También de no tener partidos importantes de extrema derecha. Y sí, ya sabemos que la muchachada facha habrá estado votando al PP. Pero esa es precisamente la parte positiva. Claro que el orgullo por cosas ajenas no es más que una pamema. Estar orgulloso de ser español no se aleja mucho del orgullo de ser Tauro. Pese a sus ruiditos, los ultraderechistas en España son cuatro gatos. Hasta que Podemos empezó a hacer escraches, los cuatro gatos no sabían qué significaba eso. Ahora han decidido hacer lo mismo. Los de la PAH, a Soraya Sáenz de Santamaría (con Jorge Verstrynge como 'special guest star'). Estos valencianos con máscaras de Scream, a Mónica Oltra. Las dos protestas domiciliarias son igual de repugnantes. Las manadas no ejercen la libertad de expresión. Pero cuatro gatos. Sólo hay que comparar cuántos había en casa de Oltra y cuántos había en casa de Soraya.