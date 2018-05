De la manada a la turba Carece de legitimidad debatir desde el desconocimiento de los hechos, la indiferencia ante el Derecho y el fundamentalismo ideológico CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 2 mayo 2018, 10:02

No voy a sumar ni media palabra más a cuanto ya se ha dicho sobre la sentencia con la que la Audiencia Provincial de Navarra ha resuelto el llamado caso de 'la Manada'. Primero, porque no habiendo estado en ese oscuro portal de Pamplona aquella fatídica noche de sanfermines, no sé de lo que verdaderamente sucedió allí más que lo que las partes han contado y la sentencia ha considerado probado; segundo, porque no siendo penalista, no soy capaz de interpretar el contenido de los preceptos aplicables del Código Penal con más criterio de lo que lo han hecho, primero las partes de este proceso y luego el tribunal que lo resolvió; en tercer lugar, porque por mucha que haya sido la atención que en los últimos meses haya venido prestándole al asunto, reconozco no haberle dedicado al tema ni la centésima parte del tiempo y la atención que le han consagrado quienes practicaron todas las pruebas, recabaron todos los testimonios, escucharon todas las argumentaciones y a la postre redactaron una sentencia de nada menos que 371 folios; y finalmente, porque entiendo que el debate en torno a una sentencia judicial, que en otras circunstancias sería legítimo y podría contribuir al avance del Derecho, pierde toda su legitimidad y buena parte de su utilidad cuando se lleva a cabo desde el desconocimiento de los hechos, la indiferencia ante el Derecho, y el fundamentalismo ideológico.

Y es precisamente por eso, por lo que en cambio sí me parece imprescindible decir unas cuantas cosas respecto de las airadas reacciones que esta sentencia ha generado. Primero, que desconfío de su espontaneidad y, sobre todo, de su autenticidad: en un mundo y en un país en el que se cometen tantas injusticias y tantos motivos hay para salir a la calle, hacerlo porque un tribunal calificó unos hechos como «abusos» y no «agresión», y penó a sus autores con nueve y no con veinte años de cárcel me parece cuando menos raro; segundo, que desconfío más todavía de su intencionalidad, que en cuestión de horas pasó de la crítica al razonamiento jurídico de la sentencia a la descalificación personal y profesional de quienes la dictaron, para de ahí saltar al del Poder Judicial en su conjunto, y hasta al del mismo ordenamiento jurídico, tachado sin más de «machista y heteropatriarcal»; tercero, que discrepo si cabe aun más de las formas -«escoria humana» se ha llegado a llamar a uno de los magistrados, mientras se difundía su fotografía al más puro estilo 'kale borroka'-, impropias de un Estado de Derecho arraigado; y cuarto, que considero inaceptable la premisa última de la que buena parte de esta crítica ha partido, evidenciada en el lema que presidió la manifestación del pasado domingo en Pamplona -«No hay quien pueda juzgar nuestra palabra»-, que no cabe sino interpretar como un descabellado intento de exceptuar a la mitad de los ciudadanos del respeto a unos tribunales a los que la otra mitad sí parece que debiéramos sujetarnos.