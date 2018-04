El eco de 'La Manada'

Pasara lo que pasara con 'La Manada', todos intuíamos que iba a ser decepcionante. Pero más todavía el hecho de que un caso como éste se convierta en ariete contra feministas, por un lado, y contra machistas, por otro. Antes de leer la sentencia que se publicó ayer, sabíamos el posicionamiento que se esperaba de cada uno y el que debíamos elegir. Dijera lo que dijera la sentencia. En un entorno como el actual, resulta difícil contradecir a las voces dominantes aunque una crea sinceramente que no tienen razón. Todo depende de cuál domine en el coro en el que se sitúe el interesado.

Durante el juicio, las defensas consiguieron crear la duda suficiente como para pensar que tal vez no era oro todo lo que relucía y las voces altaneras de algunas defensoras de las mujeres no terminaban de ayudar con su histrionismo. Ahora bien, la sentencia -y no sus interpretaciones posteriores- es clara y convincente cuando relata lo que pasó esa madrugada en Pamplona. No hay atisbo de duda respecto a la imposición, la intimidación, la imposibilidad de huir y el daño producido a la mujer. No es un eslogan para gritar en una concentración. Es una realidad que se ve negada por la propia decisión del tribunal. Es cierto que en España, en las últimas horas, todos somos juristas. Como hace quince días, todos éramos profesores universitarios o, en agosto, expertos en terrorismo yihadista. Sin embargo, con todo el respeto que merece la Justicia; con toda la humildad de quien no ha estudiado la carrera de Derecho ni ha opositado a jueza, y con todo el dolor de quien ve a diario la diferente forma de sentir el poder de muchos hombres y la mayoría de mujeres, la sentencia de 'La Manada' describe unos hechos que casan difícilmente con sus conclusiones. Como si el tribunal hubiera querido buscar un punto intermedio entre la culpa de ellos y el consentimiento de ella. No es eso lo que describe su primera parte. Se justifica el tribunal en que no hubo violencia pero llama la atención que, cuando se habla de maltrato se dé por hecho que existe la violencia psicológica, no solo física, y en este caso no. Los jueces no relacionan la intimidación de cinco jóvenes «de fuerte complexión» -dice la sentencia- arrinconando a una chica de 18 años a la que dejaron «sin capacidad de reacción», con el miedo y un ejercicio de violencia psicológica. Arrinconar a un chaval en un instituto es bullying pero arrinconar a una chica para obtener de ella favores sexuales no es violencia. No es un discurso prefabricado contra el heteropatriarcado, es una constatación del estupor que produce leer la sentencia. Es la sospecha de que la decisión esconde cierta condescendencia con la naturaleza masculina. En el texto no hay ni una sola referencia a la diversión y el placer de la chica. Todo lo contrario. Y no se trata de protestar sin más sino de dilucidar qué incrementa la injusticia cuando la implicada es una mujer.