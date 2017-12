Están como malvas. Por algo será

No es que «la ideología del PSOE» esté prevaleciendo en una consejería, la de Medio Ambiente, que se suponía que estaba bajo los designios de Compromís, como acaba de declarar Beatriz Gascó (Podemos). Es que los consejeros, secretarios y directores generales de ambas formaciones se han apianado. El peso de la púrpura, sumado al instinto de supervivencia y, no las descartemos nunca, las presiones y, ni que decir tiene, las seducciones les han desventado. El llorado Salvador Salcedo, autor de «Integrats, rebels i marginats», habría disfrutado como un niño viendo cómo el conseller que otrora presidía actos institucionales en mangas de camisa de leñador del Canadá, digo de Rafael Climent, se pasea ahora en traje y corbata por el lugar menos indicado para ponerse elegante en plena ventisca: el Canadá propiamente dicho. Y es que el poder no sólo suaviza las formas; con frecuencia, alisa también los fondos. Lo apuntaba el director de LAS PROVINCIAS en su epístola dominical: a estas alturas del mandato sólo Carmen Montón tiene todavía ganas de jarana. Y no muchas, no se vayan a pensar. Su empeño en poner fin a la privatización de la sanidad valenciana llevada a cabo por el PP empieza y termina en Ribera Salud. De zurrarle la badana a la empresa que gestiona el Hospital de Alzira para justificar la extinción de la concesión no hay quien la saque. Empiezo a sospechar por qué. Por qué de repente, quiero decir, somete a la firma que dirige Alberto de Rosa a una inspección exhaustiva mientras declina, por un lado, personarse en la investigación judicial abierta contra Eresa por el uso indebido de un PET-TAC del Hospital General y, por otro, cancelar o por lo menos llevar ante los tribunales un contrato de 40 millones de euros suscrito por Sergio Blasco con esta firma de radiología y declarado «nulo de pleno derecho» por la Intervención General. Sospecho que habrá más razones que ésta. Pero no se m e escapa un dato: una de las tres estaciones que justificaron el aludido viaje oficial -no el cameral- al país de los cedros la organizó Sistemas Genómicos (Eresa). La segunda corrió por cuenta de Air Nostrum, adjudicataria, unas semanas antes de la partida, de una subvención de tres millones de euros. Y la tercera, de Porcelanosa.

Cómo no van estar desbravados todos nuestros gobernantes si Carmen Montón, que era la más brava después de Pepita Samper, digo de Mónica Oltra, tiene sus atribuciones tan limitadas. «Ce n'est pas posible!». Por estar, está comprensivo y receptivo hasta el antes indómito secretario de Medio Ambiente Julià Álvaro. En cuestión de meses, verbigracia, ha pasado de reclamarle a la Diputación el rescate de una concesión asaz llamativa, la de las 59 depuradoras que explota Egevasa, a dar por bueno un acuerdo de renuncia que dará que hablar, como poco, cuando trascienda en toda su amplitud. A implantar el sistema de recogida de envases SDDR aún no ha renunciado. Tiempo al tiempo.