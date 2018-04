Hay quien no quiere a Maluma en Palencia. Recogen firmas para impedir su actuación de septiembre a costa del Ayuntamiento. La observación cultural como derivado moderno de la Inquisición recoge firmas. La coartada es el dinero público, que sí es de alguien. La razón, las letras «machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular». Y que hay alternativas culturales más adecuadas y respetuosas. ¿Sigue cantando María Ostiz? Cualquiera reivindica a Los Punsetes en este estado enfermizo de sensibilidad («Viva el terrorismo, viva la guerra, viva tener todo y echarlo por tierra. Viva el presidente, viva el Gobierno, gracias a vosotros, van a ser eternos»). Maluma: «Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero». Antes lo dijo Trump: «Cuando eres famoso te dejan hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo». No sé, Maluma molesta menos que Rafa Hernando.