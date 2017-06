CON LA MALETA A VENDER KIKE MATEU Miércoles, 7 junio 2017, 12:00

Se acaba el ejercicio contable en el Valencia. Como cada mes de junio. Y ya se ha encargado de contar el club que no hay dinero para fichar, que hay que ingresar primero de los traspasos, que si la abuela fuma... en fin, lo de siempre. Porque, desde que Meriton aterrizó en nuestras vidas y colocó en la pista de aterrizaje a Neville y Ayestarán de piloto y copiloto, el avión blanquinegro se ha estrellado cada verano. Sin Champions no hay ingresos y sin ingresos no cuadra el presupuesto. Hay que vender jugadores y, como los malos no los quiere nadie, hay que vender a los buenos. La plantilla se debilita y vuelta a empezar en septiembre.

Este verano parecía distinto. La llegada de Alemany y Marcelino auguraban cambios significativos en el modelo de gestión y por tanto en el futuro deportivo. Pero la clave del invento está en los movimientos de mercado. En la confección de la plantilla. Y cuando el asunto ha llegado al escaparate hemos visto el maniquí sin traje.

Es pronto -muy pronto- para hacer valoraciones, pero si la película va de vender antes de comprar, no han cambiado muchas cosas respecto a temporadas anteriores o, incluso, han empeorado. El Valencia de Lim tiene un amplio Fair Play tras la ampliación de capital, pero no quiere usarlo. Mejor pájaro vendido que ciento comprando, que diría aquel.

Pero claro, esto es muy bonito si no fuera porque en el fútbol si esperas a tener dinero para ir a la compra cuando llegas no queda nada en la tienda (bueno si, Aderlan Santos siempre estará disponible). Y por si fuera poco, el Valencia quiere sacar dinero para comprar vendiendo a todos aquellos jugadores por los que nadie quiere pagar un euro. Algunos ni regalados se van (Aderlan Santos siempre estará disponible). Pues ya me explicarán ustedes cómo se ficha sin dinero y sin jugadores vendibles. Salvo que la respuesta sea vender a los pocos buenos que te quedan, como ya pasó con Otamendi, Mustafi, André, Alcácer...y no colocar a los malos. Espero y deseo que no sea esa la respuesta porque entonces el tema me quedaría muy claro.

Y aquí llega el trabajo del director deportivo; vender lo que no quieres y adelantarte a los demás con lo que sí quieres. Cosa suya lo primero, cosa del club darle dinero pronto para anticiparse en el mercado. Porque si la solución es esperar que los agentes traigan ofertas por los que no quieres, estamos apañados. Unos agentes que, por cierto, nunca buscarán dinero para el club sino para sus representados y sus propios bolsillos. Seguro que Alesanco tendrá claro todo esto en su primer verano en el cargo, como imagino también no faltará a la cita el domingo en La Condomina con el filial. Para que luego se diga que no viaja.