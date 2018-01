Me voy de viaje otra vez y otra vez he empezado a hacer la maleta. La maleta. Ese espacio rectangular en el que colocar todos mis esenciales para los próximos días. La maleta es probablemente uno de mis mayores quebraderos de cabeza cuando viajo.

No sé qué me pasa que no le acabo de pillar el tranquillo. Vaya a donde vaya. Es que no lo acierto. Lo curioso es que mientras la estoy haciendo todo lo que meto dentro me parece absolutamente necesario. Le encuentro todo el sentido del mundo. Es más, la cierro orgullosa y convencida de que es eficiente, que he incluido todo lo que necesito y que está, si me apuráis, casi perfecta. Hasta que llego a donde sea que voy.

Entonces descubro mil y un errores, omisiones, despistes, desatinos. Esa camisa que nunca me pongo pero que, no sé porqué, he pensado que este viaje era el momento ideal para recuperar del armario. Esas zapatillas de deporte veraniegas con las que en su día decidí viajar a Alemania en unas fechas en que la temperatura rozaba bajo cero. Esa plancha de viaje de la que siempre me acuerdo cuando hay plancha en el hotel y que coincidentemente se me olvida cada vez que en la habitación no hay ni rastro de ella. He llegado a meter (lo juro) un solo guante en la maleta.

A veces también me ocurre que cuando llego a mi destino de pronto me falta ropa interior, me sobran diez pares de calcetines o me he dejado el cepillo del pelo. O todo lo anterior en un mismo viaje. Y lo peor no es que se me vaya a olvidar algo (que se me va a olvidar). Lo peor es que son las once de la noche y sigo aquí filosofando sobre los particularidades de la maleta y sin hacerla. Que escribo está columna desde el salón de mi casa mientras la pobre yace con las tripas abiertas encima de la cama. Y que me voy mañana temprano.

Al final, la maleta es un reflejo de nuestros quehaceres, nuestras contradicciones y hasta de nuestro estado de consciencia. De lo sencillo que todo puede llegar a ser y de cómo nos empeñamos en complicarlo. ¿Hablaba de la vida? Ah no. De la maleta.