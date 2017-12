Se ha convertido en juego de moda entre los más brutos de la tribu. Cuando muere alguien que no es de su cuerda, o que encarnaba principios o actividades contrarias a sus extraños postulados, arrecian sin rubor con mensajes twitteros que divulgan su alegría por el desenlace, lo que a su vez escandaliza a las buenas gentes que reprueban tales mueestras de deshumanización y falta de respeto. Es cierto, los autores de dichos despropósitos no tienen un centímetro de virtud caritativa, ni un gramo de conmiseración, la que anima a cualquiera con un mínimo de principios morales a respetar al muerto, sea quien sea, aunque fuera tu contrario, por más que alguna vez incluso pensaras que merecería castigo por lo que hizo o lo que no; ni siquiera siendo un criminal converso. Cabe pensar lo que se quiera, pero eso de andar divulgando jolgorio por la desgracia ajena no es de recibo; tampoco es humano hacer leña del árbol caído, y de ahí el rechazo que cosechan los cafres. Pero, a todo esto, ¿por qué se les hace caso? ¿No se dan cuenta de que lo que buscan es notoriedad? Si se les ignorara olímpicamente quizás se iría desvaneciendo la moda. El exhibicionista busca espectadores, y que le aplaudan de cualquier forma, incluso con el rechazo, que también es buena medida de que alcanza quórum con lo que hace. Si al abrir súbitamente la gabardina ve que nadie le ríe ni le reprocha la gracia, sino que reina la indeferencia, ni nos damos por enterados, irá dejando de lado su absurdo frenesí. Y si no, da igual, que siga malgastando energía. ¿Qué más da? Mírenlo así: mala gente, con malas entrañas, siempre hubo, y descerebrados, por supuesto. Se limitaban a soltar animaladas al aire libre y no iban más allá. Ahora, con la facilidad de las redes sociales (o antisociales) tienen máxima divulgación. ¿Y qué?, al menos quedamos avisados de que están ahí.