No afloro ninguna exclusiva, ni soy el primero en detectarlo. Como usuario del transporte público, asisto en los últimos meses a la repetición en bucle de los mismos contenidos en las pantallas del autobús. Jessica Chastain, Blanca Suárez, los grupos del Mundial de fútbol. Creo que he llegado a memorizar los contenidos y la forma exacta en que aparecen. De todos ellos el que más me intriga es la frase elegida: «No frecuentes las malas compañías, no sea que incrementes su número». El autor, George Herbert, definido como poeta galés. Mi ignorancia me hacía pensar en un poeta maldito del siglo pasado, ligeramente comunista y compañero de borracheras de Richard Burton. Pero meses de visión del nombre y la frase me llevan a enterarme que además de poeta del siglo XVII, fue presbítero anglicano galés, venerado como santo por el anglicanismo y el luteranismo, ya que aparece entre las celebraciones del Calendario luterano de Santos. Muchas de las plegarias y cánticos de la Iglesia Anglicana responden a la letra de George Herbert. Tanta insistencia en la frase me lleva a pensar si ello no forma parte de una secreta conspiración, como mensaje moral de los que aparecen en las frases de los sobres de azúcar, dirigida no a los usuarios del transporte público, sino en realidad al mundo de la política y sus partidos, en prevención de cierta tendencia a la frecuentación de aquellas compañías que les podrían perjudicar. Al Partido Popular respecto de sí mismo, y las malas compañías internas. A Compromís y Podemos, en forma de prevención bilateral, a saber si el roce incrementa el número de los otros. Al PSOE, con su tendencia a no sacar partido de su sentido institucional y de gobierno e incrementar el afecto por sus socios. O a Ciudadanos, en prevención de que su contacto con el partido del Gobierno haga crecer a este último. Puestos a la parodia y con la masiva memorización de la frase de George Herbert, hasta montaría congresos, simposios y seminarios hasta conseguir ser ciudad de George Herbert, batiendo algún record Guiness. Me ofrezco a perfeccionar el sistema regalando otras citas del galés. Al PP le regalaría la frase: «La juventud vive de la esperanza; la vejez del recuerdo». A Podemos: «La indignación moral no es más que envidia con aureola». De manera transversal, para todos los políticos que frecuenten las redes sociales y cometan un error: «No todo resbalón significa una caída». A todos los que compartan pactos de gobierno o de legislatura, puntuales o botánicos: «Ama a tu vecino, pero no derribes vuestra verja». Para los que pretendan cambiar de estrategia de alianzas: «El adulterio es justificable: el alma necesita pocas cosas; el cuerpo muchas». Y a la gente de letras la mejor definición del verso, que no es corona, ni traje alegre: «no es oficio, ni arte, ni noticia/ni la Bolsa ni concurrida lonja/sino eso que mientras yo lo empleo/estoy contigo, y Todo es para ti».