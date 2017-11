Un lujo muy caro

No deja de sorprenderme el fenómeno del acoso a los profesores por parte de los padres; los maestros se quejan esta semana de los grupos de wasap que organizan los padres poniendo a caldo a algunos de ellos, generando así un ambiente pésimo en la escuela y desde luego una relación de esos padres con los profesores que de poca ayuda va a ser a sus hijos. ¿Qué pasa con esos padres? ¿De dónde han salido? ¿Qué idea tienen de lo que es educar a sus hijos? Comprendo que haya profesores incompetentes o extraviados, como en todas las profesiones, pero es evidente que unos padres mínimamente responsables deberían buscar los cauces adecuados para resolver el problema, y no el escarnio mediante las redes sociales.

Lo de los alumnos acosando a los profesores ya es otra cuestión, un asunto por desgracia más habitual. Por eso, a diferencia de los padres, no me sorprendió en absoluto los datos que ayer publicaba LAS PROVINCIAS, señalando que en el curso pasado se cuadruplicaron las consultas por amenazas y ataques verbales y físicos de los alumnos, de acuerdo con el informe presentado por el Defensor del Profesor. Los números asustan: de 59 se pasó a 270 llamadas de auxilio a esa institución (un crecimiento del 357%). Me pregunto cuántos de estos alumnos acusadores tenían en sus casas a padres que desautorizaban a sus profesores para justificar a sus hijos.

Educar en el mundo de hoy es un asunto complejo, tanto en las familias como en las escuelas. El incremento en libertad y recursos de los últimos treinta años en España ha descolocado a muchos padres y educadores, acostumbrados a niños más conciliadores y menos pendientes de objetos y artilugios y de exigir disponer de su voluntad a edades más tempranas. Por otra parte, la realidad social también ha mudado de forma notable, y hoy tenemos formas diferentes de convivir, culturas distintas que han de entenderse, y la necesidad de que los contenidos escolares se adapten a exigencias diversas: dominio tecnológico, valores menos claros y dominantes, aprendizaje de lenguas, inclusión de alumnos con diversidad funcional, un mercado de trabajo rápido en sus demandas y siempre voraz de alumnos rápidos en satisfacer las necesidades de las empresas, etc.

Por todo lo anterior la violencia simbólica, psicológica o física es un lujo que la escuela valenciana no puede tolerar. En condiciones de gran armonía entre padres, profesores y alumnos ya sería complicado la doble tarea que la escuela tiene encomendada: formar profesionales y personas. Se ha dicho hasta la saciedad pero es verdad: los profesores 'están muertos' si los padres boicotean su trabajo. Comprendo que haya maestros superados por los acontecimientos, pero con más razón éstos requieren de colaboración. Su tarea es vital para la sociedad, y no deberíamos permitir que haya gente que los tome como objeto de burla y escarnio.