Para un sector de la izquierda rancia que destaca por su beaterío laico, el lujo es el gran Satán que se combate desde la furia que disipa la inteligencia. Para una parte de la derecha caspa, el lujo se asocia a la horterada del nuevo rico que luce peluco colosal enrollado a la muñeca y deportivo cantarín que levanta envidias entre las mentes impresionables.

Cada uno establece la frontera de sus lujos íntimos. Poseer chimenea en la palocueva en mitad de la gran ciudad se me antoja un lujazo estupendo, y sobre las brasas torrefacto longanizas hidratadas con mostaza de Dijon que me zampo en crujientes bocatas que huelen a invierno de pueblo. Este verdadero lujo me conmueve, pero entiendo que a algunos lectores les parezca una imbecilidad. Allá cada cual con sus percepciones. Superado el ambiente privado, si nos preocupamos por el bien común y por la evolución de nuestra ciudad, me hubiese gustado contar con un hotel de lujo en el edifico de los Docks. Seguramente jamás visitaría ese hotel porque soy más feliz en las tabernas y me siento más risueño entre la fritanga de los bocatas de calamares tonificados por chorros de espeso ajoaceite, pero quizá ese hotelazo recibiría gente de pasta y parte de esa calderilla se derramaría en nuestra urbe. El proyecto del hotel de lujo, «no es el que nos gusta», ha dicho nuestro alcalde, para añadir también «es una actividad privada». Coño, pues por eso interesa. La empresa privada, en efecto, la pagan los bolsillos privados y encima luego se les pellizca vía impuestos. Para los Docks hablan de un museo, un centro de investigación, un auditorio-teatro... Actividades públicas que se sufragarán con nuestros dineros y donde, por supuesto, enchufarán a los amigos. Cercernar negocios privados para favorecer milongas públicas siempre nos cuesta un huevo.