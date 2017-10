L'odi independentiste

La carta que Puigdemont ha enviat a Mariano Rajoy en la que amenaça a tots els espanyols indicant que el Parlament català proclamarà l'independència, és la prova més evident de l'intolerància d'una gent que se creu part d'una raça superior als demés.

Esta gent no recorda que foren els espanyols procedents d'uns atres pobles de la Nació Espanyola els que feren possible, en la seua mà d'obra barata, la riquea de la que ara disfruten i la força d'una revolució industrial que mai haguera segut possible sense els hòmens arribats d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Múrcia...

Com no ho haguera segut possible si els espanyols no foren el mercat més pròxim i numerós durant tot el sigle XX per a tots els productes naixcuts d'una Barcelona que se convertia en una potència industrial.

Esta gentola que fa del separatisme una raó de ser, no sap lo que significa la paraula solidaritat, i molt menys la coneixen eixos fills d'emigrants, de parla castellana, que són capaços de negar als seus propis pares i a les seues arrels més profundes, per tal de servir als desijos d'una burguesia independentista que no té més objectiu que tapar la seua corrupció.

I a soles me queda recordar que en Valéncia, Castelló i Alacant també existixen els admiradors d'eixe catalanisme insolidari que no té més objectiu que fer de la nostra terra una parcela pancatalanista.

Me recorden a Hitler: «una mateixa llengua, una mateixa Nació». Que s'enteren d'una vegada per totes: el nostre poble no compartix en els catalans ni la llengua, ni eixe esperit separatiste intolerant i ple d'odi i rencor, perque som gent humil, sensata i solidària.

Valencians defenga'm lo nostre, sapiau que lo més trist de la traïció és que mai ve dels teus enemics.