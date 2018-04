SIN LLUVIAS NI RIEGOS NO HAY TOMATES

Al ecologismo radical no le gusta el regadío; en realidad no le gusta casi nada de la agricultura que alimenta de verdad a la población. Ahora la ha emprendido con el regadío, y consecuentemente con las obras necesarias para asegurar la disponibilidad de agua, para beber y también para regar lo que hemos de comer. Los ecologistas radicales detestan los embalses, aborrecen los canales, no quieren ni oír hablar de trasvases, eso de sacar agua de un pozo lo ven como robarle agua a la tierra. Todo debería fluir por su natural. ¿De qué viven estas personas, en qué trabajan, de qué está hecho lo que visten, cómo se alimentan a diario, en qué vehículos viajan, o simplemente van a pie y desnudos? Pues todo lo que sea vestir, comer más allá de las hierbas silvestres y beber de una botella ya es puro artificio.

Medio centenar de organizaciones ecologistas, que ahora prefieren utilizar el eufemismo de representantes de 'la sociedad civil', han escenificado la firma de lo que denominan Acuerdo Social por el Agua, que confrontan con el Pacto Nacional del Agua, del que se habla sin cesar pero no avanza en ningún sentido, porque en el fondo no trata de otra cosa más que de hacer conformar a los que sufren escasez de caudales para que se arreglen con lo que tienen. O sea que es un pacto por el que los que tienen excedentes sigan con lo suyo y los que padecen déficit deberán resignarse a ello.

Pero ni así están conformes los ecologistas, quieren mayor restricción y hablan de actuar «en defensa de los ríos y por el agua pública», porque consideran que con ese Pacto del Agua se seguiría con «viejas políticas de gestión de este recurso que no responden a los retos actuales» (que son los suyos).

Entre los puntos principales, el citado Acuerdo Social por el Agua exige la detención de la construcción de nuevos embalses y trasvases, frenar las demandas de regadío y consumos urbanos y luchar contra el deterioro y la sobreexplotación de ríos y acuíferos».

¿Y cómo pretenden convencer a una población en crecimiento y con necesidades cada vez más amplias de que tendrá que apañarse con menos agua mientras se deje fluir libremente hacia el mar?, ¿cómo asegurar la producción de más comida sin poder regar los cultivos? Muy sencillo, lanzando su gran novedad mundial: hay que apostar por la agricultura ecológica, ya que «no precisa tanta cantidad de agua». Y se quedan tan panchos. Pero eso es mentira. Una tomatera necesita el agua precisa para poder dar sus tomates. O le llueve o hay que aportarla con el riego. Y como hace falta clima cálido para que produzca y éste se encuentra donde llueve poco o nada, hay que regar, o no hay tomates. Ecológicos o como sean, y con permiso de la plaga de la 'Tuta absoluta'.

Lo siguiente será que lavarnos menos es bueno para el espíritu.