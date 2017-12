Lluvia de millones por adelantado

No sé la fortuna que traerá mañana el Gordo. La lluvia de millones que permitirá, o no, que a muchos valencianos les cambie la vida. Pero a 24 horas del sorteo más esperado del año, a algunos ya les ha sonreído la suerte.

El particular sorteo que anualmente celebra la Diputación de Valencia con el reparto de ayudas públicas a entidades culturales, porque así se llama, ya tiene agraciados. Y repiten: Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana (qué contento debe de estar Marzà) y Ca Revolta. 350.000 euros de dinero público en un solo día. Peor suerte han corrido la Asociación de Personas Sordas de Gandía, la del Camino del Santo Grial, el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, la Fundación CDM Comunitat Valenciana y, oh casualidad, Lo Rat Penat. De nada le han servido esos 139 años de historia que la convierten en la entidad cultural valenciana más antigua. Su Grup de Danses, que es para quienes se solicitaba la ayuda, no se ajusta a las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, alega la Diputación.

Me pregunto tras escucharlo en qué momento mueve uno, o una, los pies y los brazos mientras toca las castañuelas y contraviene las normas ortográficas de la Acadèmia. Prometo fijarme la próxima vez que los vea actuar un domingo en la plaza de la Virgen.

Pero no hay dinero, ojo. Y es cierto. Por lo menos, para afrontar esas dos mil reparaciones pendientes en colegios públicos de Valencia. Trabajos de electricidad, fontanería, electricidad... Obras que permitirían, por ejemplo, que los 207 alumnos del centro Sanchis Guarner pudieran usar más de un baño porque de los cuatro que tienen tres están averiados. O abrir y cerrar ventanas si las persianas no llevaran años rotas, relatan los padres.

Sé que esos colegios no dependen de la corporación provincial. ¿Pero no hay situaciones de este tipo en ninguno de la provincia? ¿Ni en uno? Las competencias son municipales. Del Ayuntamiento de Valencia, exactamente. Pues bien. Allí también ha habido sorteo previo al de mañana. Veinticinco mil euros para la entidad que organiza la cabalgata de las magas y otros 6.000 para la Institución Económica y Empresarial Ignasi Villalonga que, aunque no la haya oído nunca, preside Eliseu Climent. Todo eso el 15 de diciembre. Un día después, otros 15.000 euros para la primera. No son los 350.000 que ha repartido la Diputación pero, salvo que hayan cambiado mucho los precios de mercado, alguna cisterna sí arreglan.

Pensaba estos días qué habría sido de aquel recurso que presentó hace un mes Lo Rat Penat para que, en contra de la decisión de la diputada de EU, la Diputación volviera a cederle el teatro Principal para celebrar su gala anual. Ahora ya lo entiendo. Es difícil que hayan tenido tiempo con el que deben de haber empleado para conseguir que las ayudas públicas concedidas sean plurales. Y vaya si lo han logrado. Las entidades catalanistas están todas.