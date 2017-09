LLUISMI, VOLEM SABER

Nunca vi un partido político más chaquetero que el Bloc. Que nadie se altere por lo de chaquetero, pero es que la palabra permite sin extenderse titular la reflexión. He conocido a nacionalistas acérrimos del Real Madrid. Lo que no me contaron es si fue antes el huevo o la gallina. El Bloc, en la figura de Enric Morera, ostenta hoy la presidencia de Les Corts. Modera y modula el debate de los representantes del pueblo valenciano. Morera, a su manera, viene a ser una especie de Groucho Marx dispuesto a abrazar todos los principios que le pongan en el plato. Y así es como mejor le va. El presidente del Parlamento autonómico se sostiene en la pata de Lluismi Campos, su jefe de gabinete, ideólogo en la sala de máquinas nacionalista, músico y valencianista del Valencia. Lluismi además es amigo de alguno de esos que se brindaron a atizar mediáticamente a Mónica Oltra por exigir al club el dinero de los valencianos. Esas cosas del Bloc, un partido en peligro de extinción. Campos es un fervoroso valencianista capaz de ofrecer fórmulas ilusorias para terminar el nuevo Mestalla, intrépido en viaje institucional para colarse en despachos por Bruselas para husmear sobre la multa de la Unión Europea y olvidadizo a la hora de señalar que el nuevo problema para el equipo de sus amores lo ha rubricado Compromís, coalición a la que pertenece con sueldo público incluido. El nuevo problema del Valencia se llama Porxinos. En la conselleria de Medio Ambiente hay un área que pilota Julià Álvaro, ecologista de Compromís y enfrentado a la consellera Cebrián, que ha decidido enterrar el PAI de Porxinos. Una decisión que sitúa en el horizonte una nueva contingencia valorada entre 20 y 100 millones de euros, según a quién preguntes. El regalo se supone que tendrá que quedar reflejado en la documentación de la próxima junta de accionistas y ahí se verá cuánto pesa la nueva losa económica. Además, en el Ayuntamiento de Riba-roja manda Compromís en coalición. El grupo municipal que comanda Rafa Folgado goza de la decisión tomada porque detestaban una nueva ciudad deportiva en Porxinos junto a las miles de viviendas de la cultura del pelotazo. Incluso Folgado apoyará al alcalde, Robert Raga, en su posición de no devolver al Valencia ni uno euro de los 25 millones que reclama el club mientras un juez no diga lo contrario. El bueno de Lluismi Campos, ante el exceso de charcos, ha optado por el silencio obligado. El número dos de Les Corts era (no sé si aún es) un salvista convencido y cambió su discurso de Peter al 'chino' en el momento en el que hubo toque de corneta. Echo de menos su opinión sobre Porxinos, sobre el zapatazo que le ha dado su partido y sobre el dinero que reclama el Valencia. Lluismi, 'volem saber'.