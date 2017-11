Los lloricas

Asombra la gran facilidad para el llanto que tienen los líderes independentistas catalanes. Junqueras, Forcadell e incluso la mismísima Rovira, con esa apariencia de dura en el aparato de ERC, han echado unas lagrimitas delante de las cámaras. Nada extraño si tenemos en cuenta la estrategia política de los separatistas basada en el sentimentalismo nacional y en el victimismo frente al Estado opresor. También la actriz del video Help Catalonia balbuceaba y lloriqueaba mientras denunciaba ante Europa los presuntos ataques de la autoritaria España a la democrática Cataluña.

Cuando se han perdido todos los argumentos solo quedan las apelaciones al corazón y los instintos. Cuando la razón se desprecia únicamente resta anular el cerebro exacerbando la víscera. Llama la atención tanto lloriqueo independentista, tanta lágrima falsa, tanta pose adulterada cuando no hace mucho se abusaba de los procedimientos, se atropellaba a la ley, se vulneraban los derechos de los adversarios, se señalaba a los dirigentes de la oposición o se insultaba a los políticos constitucionalistas. Los lloros independentistas son la otra cara mentirosa que esconde el despotismo, la arbitrariedad y el delito.

Si los independentistas lloran no tienen que explicar la fractura social, el aire irrespirable en las calles, las huelgas generales políticas y la huida interminable de empresas. Cuando los separatistas perpetraban su golpe a la democracia no lloraban sino que pretendían aniquilar a los que no pensaban como ellos. El llanto de los independentistas es el rostro inverso que oculta el rencor acumulado durante años. No es expresión de loables sentimientos sino ratificación del odio hacia los ciudadanos catalanes que no piensan como ellos.