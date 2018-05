Llibres, sempre

Ara que amenacen en descompondre's alguns soports com els CD, més m'aferme al paper. No de bades podem gojar d'incunables i encara més arrere, des de que el paper ha servit d'alberc al pensament escrit, que nos permet el tacte i si voleu l'olor de biblioteca. Aixina defenen l'impressió: cada dia comprem diaris i fem festa de les presentacions de nous títuls. El Prf. Ubieto solia repetir «si no sabes, escribe un libro», i per això fundà sa pròpia editora ANUBAR. No vullc dir que estem dispost a engolir qualsevol escrit, perque igual que van carregant-se edicions, també nos creixen infumables en lletra de mole. Diuen d'un critic lliterari que un bon dia escrigué poc més o manco «fulanito ha escrito tal libro ¿por qué?», ya me diran si no el sentencià en poques paraules.

Ara que ya ha passat la Fira del Llibre oficial, en la qual els llibres valencians sense dubte d'orige i llengua valenciana, solen tindre dificultats per a córrer, torna la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a mostrar-los en la sèu del carrer de les Avellanes 26. Bones edicions, idioma solvent, valencianitat acresolada, tenen oportunitat de vore la llum, per a un públic assedegat de lliteratura pròpia i recelós del gat per llebres, o lo que és lo o mateix, catalino disfraçat. Per allí circulen ediciones específiques de la casa, com de Lo Rat Penat, de la AELLVA i unes atres entitats fidels, castigades ¡per valencianes i avant! Mentres el pancatalanisme imprés pastura a la dula, també radiat i ara televisat.

Pero com de queixar-nos no traem res, lo millor serà acostar-nos a la Fira valenciana, des de hui fins al divendres de matí; el dimarts hi haurà presentació de llibres i concurs de microrrelats, per a jóvens escritors, in situ, a partir de les 19 h., i el dijous seran els Recitals Poètics de la AELLVA 'Cantant a les tradicions'. Vos esperem, no fareu marro.