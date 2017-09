Llengua de tots

La Valenciana nos identifica als valencians. En açò estem d'acort majoritàriament. Alguns, intentant viure-la: l'usem. Raonem, llegim, escrivim i... si a mà ve tractem de filosofar per ella i a rant d'ella. Els hi ha qui se conforma en parlar-la i llegir-la, uns atres l'entenen... pero la majoria sabem que és nostra.

Refermant-nos en lo adés explicitant, seria perfecte que els plans d'ensenyança dels chiquets no se desviaren d'este principi i manco que no se n'aprofitaren d'ell per reconduir a la seua negació, per substitució sistemàtica en les escoles i l'administració, des de que un Ciscar conseller ho imponguera, trencant inclús en la norma gramatical utilisada en la redacció valenciana de la Constitució i també del Estatut, que a posteriori se reescrigueren passant-los el sedaç, al gust catalino.

I en tants diners que nos costa no aprofiten per a recupera l'Idioma tal com fora desijat per la bona gent. Per mes que disfrassen els programes docents, tot atufa a les Rambles. S'imponen a la força perque no s'identifiquen com a llengua viva i al remat aboquen a una atra denominació que no és nostra.. Tot lo més nos sucursalisen. Pero si no passes per admetre 'la maria' no t'aproven. Bona manera de llaçar temps i diners al fem.

I ara la TVV, en un nom que res diu, per a un mig que té problemes 'de bossa', sí, la d'ocupació, que en lloc de baremar, com si a soles veremaren el seus raïms. Els atres van al rebuig; en un manual d'estil en el qual 'la Carma' i 'el Jauma' seran normals i totes les aberracions catalines, que el valencià no té, les escoltarem per homologades. Total que seguirem pagant i plorant per una TV que errà el camí i per una atra que accentua el ridícul valencià. Deu que se n'apiade de la Llengua Valenciana i d'aquells que fidels al Vaticà II volem pregar en ella i per ella...