LLÁMENLE VENGANZA

Pretender borrar un periodo de la historia de España a golpe de leyes, ordenanzas municipales y piquetas que igual sirven para destrozar escudos del águila esculpidos en los frontones de las fachadas de los edificios oficiales que para levantar placas con los rótulos de las calles no es un ejercicio de higiene democrática ni de pedagogía para las nuevas generaciones sino un vulgar ajuste de cuentas de quien se niega a aceptar que el pasado no se puede mirar con los ojos del presente, que siempre hay que guardar distancia y manejarse con altura de miras. Una cosa es la exaltación del franquismo, que es lógico y deseable que desaparezca (como la de cualquier ideología totalitaria), y otra es querer subirse a una infantil y hollywoodiense máquina del tiempo para viajar hasta 1936 y hacer desaparecer todas las actuaciones emanadas del Estado desde aquel año hasta 1975. Si todos los actos del régimen se consideran injustos ¿podrían los herederos de los expropiados en los años cincuenta para construir un embalse en la provincia de León pedir ahora la reversión de sus terrenos y regresar a su pueblo sumergido bajo las aguas? O, por poner otro ejemplo, ¿los funcionarios que obtuvieron su plaza en la Administración pública deben considerar amenazado su puesto, o su pensión (la mayoría ya estarán jubilados o habrán fallecido) porque lo consiguieron bajo la bota de un sistema autoritario? ¿Deberíamos acaso revisar los cientos de miles, millones más bien, de juicios celebrados a lo largo de cuatro décadas porque la Justicia aplicaba unas leyes que no habían sido aprobadas por un parlamento democrático sino por las Cortes franquistas? Y todos los títulos firmados por los sucesivos ministros de Educación (y Ciencia, según la terminología de la época) ¿también deberían ser puestos en cuestión? Ocurre, no obstante, que el antifranquismo como pseudoargumento político sale a cuenta, no hay más que ver cómo el independentismo catalán se aferra a él. O cómo recurre al mismo comodín la izquierda, tanto la democrática como la populista, que en eso Pedro Sánchez compite conPablo Iglesias por aparecer como el revisionista más eficaz, una peligrosa senda por la que les siguen como perritos falderos sus delegaciones autonómicas y locales y los eventuales socios nacionalistas, léase Compromís. Y en ésas andan, preocupados ahora de retirar de los colegios de la Comunitat que todavía lo llevan el nombre de un ministro de la época de Franco, el valenciano José Luis Villar Palasí, conocido como el padre de la EGB y cuya reforma de la enseñanza a comienzos de los setenta fue ensalzada por leyes educativas aprobadas durante los gobiernos socialistas. No hablen de memoria, no ofendan nuestra inteligencia. Sean honestos y llamen a las cosas por su nombre: venganza.