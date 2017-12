DIEZ AÑOS PARA UNA LICENCIA QUE NO LLEGA La huerta tendrá una ley de protección que no deja construir, pero el principal cultivo al norte de Valencia es la chufa, que necesita edificios para secarla VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 30 diciembre 2017, 09:49

Hacia el final de una reunión informativa sobre la ley de protección de L'Horta, en Alboraya, se alzó la voz de una agricultora que, por su rotundidad y la inapelable claridad de lo que expuso, hizo acallar otros comentarios alrededor y levantó al final encendidos aplausos. Porque, en gran medida, lo que dijo, aunque centrado en un caso concreto, era extrapolable a otros muchos, y ella tuvo además la habilidad de hacer notar que allí se encerraba buena parte del sinsentido en que se sumerjen tantos planteamientos teóricos, factibles sólo sobre el papel.

Nieves Giner, que así se llama la agricultora de Alboraya, vino a recordar que si hay un cultivo que identifica claramente buena parte de L'Horta Nord, precisamente la que que está clasificada con el grado I (el máximo) en las normativas de protección proyectadas, es el de la chufa. Es un producto que sólo se cultiva en ese reducido espacio, en ningún otro de España ni del resto de Europa, y la chufa que se importa de algunos países de África es claramente de menor calidad.

La chufa de esta pequeña porción huertana al norte de Valencia cuenta además con una Denominación de Origen que la prestigia y es la materia prima con la que se elabora la famosa horchata, refresco saludable sin igual y uno de los clásicos símbolos valencianos.

Pero la chufa tiene su proceso de obtención. No sólo están los campos donde se cultivan y los obradores que elaboran la horchata; hay pasos intermedios que necesitan sus instalaciones. Primero hay que cosecharlas, y las máquinas necesitan garajes; a continuación hay que lavarlas, lo que exige grandes instalaciones apropiadas, y por último hay que secarlas.

Los secadores de chufas son esenciales para la calidad final de los pequeños tubérculos y facilitar su conservación. Son edificios enteros dedicados a ello o porciones de casas que se han habilitado a tal menester. El proceso de modernización, el cumplimiento de normativas higiénico-sanitarias y la necesidad de rentabilizar la actividad -porque aquí hablamos de actividad económica, de la necesidad de rentabilizar lo que se hace para poder vivir- obliga a centrar la labor de secado en instalaciones apropiadas. Pero en los pueblos de la huerta que producen chufas no es fácil lograr permisos para construir secaderos ni ampliar los que hay. La familia de Nieves lleva esperando nada menos que diez años para obtener una licencia que no llega, y ahora se añade el temor a que, con las nuevas normas de protección, mucho más exigentes, el proyecto familiar se eternice y no llegue a culminarse.

«¿Tendremos que llevar las chufas a secar a Castilla, como si fueran jamones?», preguntó Nieves. Todos entendieron que no tendría sentido tal despropósito. Pero si esta huerta pervive es sólo por las chufas, que necesita secaderos, que exigen facilidades, no restricciones. Lo demás es música celestial. O toreo de salón.