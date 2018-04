En vísperas del día del libro localizo en una de las librerías con más solera de la ciudad, e instantáneamente deseo, un sugestivo texto que el excelente escritor leonés Julio Llamazares publicó hace algún tiempo: 'Atlas de la España imaginaria'. En él el autor del sobrecogedor 'La lluvia amarilla' (el impresionante e indispensable relato sobre la despoblación del Pirineo aragonés que ahora cumple treinta años) propone un repaso a diversos espacios reales transformados en míticos por la literatura o la tradición popular: la fantasiosa tierra de Jauja, los imprecisos cerros de Úbeda, la Babia leonesa convertida en escenario propicio para el despiste o la tierra de nadie que, hecha santasantorum de la indecisión por obra y gracia de nuestro refranero, ocupa algún lugar entre Pinto y Valdemoro.

Me gusta leer a Llamazares pero sus libros siempre me dejan con ganas de más. Me ocurrió, por ejemplo, con 'Las Rosas de Piedra', un viaje por las catedrales de España que queda abruptamente interrumpido en la mitad norte de la península, dejándonos con la miel en los labios y la duda pendiente de qué hubiera escrito el autor sobre el brazo incorrupto de San Vicente y los paseos de las embarazadas en Santa María. Digresiones aparte, en el caso que nos ocupa echo de menos que Llamazares actúe a la inversa de lo que ha hecho en su breve 'Atlas' y que amplíe su catálogo geográfico a lugares que, surgidos de la imaginación de nuestros escritores, se han convertido en espacios míticos de las letras hispánicas. Por ejemplo, en lo que se refiere a los escenarios valencianos, el Misent y la Orba de la era del ladrillo tan bien dibujados por Rafael Chirbes, el Benicorlí canalla y popular de Ferran Torrent o la Villanueva de Pío Baroja, morada de roders y cuna de arribistas «à la Stendhal».

Como soy ocioso (e incorregible) por naturaleza, acabo arrimando el ascua a la sardina, y me da por imaginar, mientras contemplo la portada del libro, qué relato podría construir Llamazares sobre el Valencia, jugando con realidad y ficción, dando cabida a algunos de los logros y puntos negros de estos cien años. Recapacito. Existe algo en la obra de Llamazares emparentado con el Valencia: un breve apunte, 'Tanta pasión para nada', articulado alrededor del famoso penalty de Miroslav Djukic que paró González. Así que, pensándolo mejor, habríamos de cambiar de autor.

Quizá podría ser Javier Cercas el que, de la mano de uno de sus bien forjados «relatos reales», utilizase la argamasa de la literatura para explicar nuestra ciudad a partir del protagonista más importante de la sociedad civil valenciana. Cercas, sin embargo, es culé y carece del poso necesario para lograrlo. Llegados a este punto, me pregunto por qué los tótems de las letras locales apenas han hecho caso al Valencia. Hasta ahora, desafortunadamente, solo ha habido reflejos en la ficción más allá de la trilogía de Torrent: un poco de Aub, una chispa de Vicent y unas líneas de Chirbes.

Sin embargo, si bien el valencianismo ha sido, hasta hace escasas fechas, refractario a la expresión artística (en el sentido amplio de la palabra), creo que nos hallamos en un momento relativamente dulce para desarrollarla. Hay bases y talento literario de sobra. Falta el relato. Más allá de los estudios históricos y la bibliografía de urgencia que alentará el Centenario, ansío una literatura que aproveche el inmenso potencial que permite el Valencia. Y que nos proporcione un músculo que exhibir ante los culturetas que siguen despreciando el fútbol. Como también ante los vendemotos que, rebozados en su suficiencia y aplaudidos por su claque, se dedican a escupir sobre todo aquello que suene a cultura.

Los que hemos disfrutado leyendo 'La balada del Bar Torino' de Rafa Lahuerta sabemos que es solo cuestión de tiempo que aparezca una novela que aproveche algo de lo que flota alrededor de Mestalla. Hay episodios memorables en nuestro pasado que merecen ser ficcionados, como aquel apasionante viaje de 800 valencianistas a Barcelona en 1923 para ver a su equipo (¡en dos partidos amistosos!) en Les Corts. Hay personajes que, de haber nacido en latitudes más agradecidas serían hoy objeto de novelones y películas, como Andrés Balsa, campeón de boxeo y lucha libre que militó en el Valencia durante más de una década. Y también escenarios implacables, perfecta metáfora de las embestidas de la vida. Verbigracia: el Montjuïc de los años cuarenta, coto cerrado para la victoria valencianista desde la primera y emocionante incursión en mayo de 1934.