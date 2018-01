LA LIMOSNA

Es bueno asumir individualmente dar limosna? ¿Es mejor que las organizaciones tipo Cáritas, Asociación Valenciana de Caridad, etc., asuman ese papel de redistribución de recursos limosneros?

Entre las organizaciones que atienden a los necesitados de nivel medio, como puede ser el caso de los pensionistas en general, está el Ministerio que gestiona la Sra. Fátima Bañez que suele darse a las vírgenes a la hora de agradecer determinados éxitos, como el ruego dirigido a la Virgen del Rocío para que nos ayudara a sacar al país de la crisis.

Sin duda, tiene un punto y hay que señalar que la Sra. Bañez es una rociera de tomo y lomo. Yo no estoy en general contra las vírgenes y observo con interés el caso de los santos sacados de procesión para ver si llueve como es debido.

¿A qué virgen me tendré yo que acoger para evitar lanzarme por la senda del insulto inconstitucional al recibir la carta de la ministra dándome noticia del incremento de mi pensión?

No llega a dos euros al mes lo que me generado un estado de ansiedad por no saber en qué invertirlos. Anoche descubrí en una antigua habitación de mis hijos una hucha en forma de cerdito de barro que yo se ve que les regalé para incentivarles al ahorro del peseta a peseta. Y cada mes pondré allí el aumento dinerario pensional.

Como seguidor de campañas políticas y de intervenciones de sendos ministros y presidentes en general, vengo oyendo desde el primero minuto del año que ya ha pasado, que el país va viento en popa, que hemos crecido y que los malos augurios de los opositores empedernidos son fruto de la envidia que todo opositor tiene grabada genéticamente.

Tras el notición de Doña Fátima creo que uno de los pilares del crecimiento es pagar poco. Por un momento y tras la argucia inteligente del cerdito, salida del hemisferio izquierdo de mi cerebro, pongo en marcha el opuesto, el derecho, y la lógica que me inclina a mandar a Doña Fátima y a quien la manda a ella a... prefiero callar, pero dejo la puerta abierta a quien quiera. Me duele España.