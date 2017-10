A veces dudas. ¿Llegará la tuna a la luna?¿Es mejor el libro o la película? Con 'El gatopardo' me cuesta decidirme. Con 'Lo que queda del día', mucho menos. Este año es de esos en que conoces y has leído al agraciado con el Nobel de Literatura, a Kazuo Ishiguro. Has leído algo y desde luego 'Lo que queda del día'. Según la Academia sueca, lo han premiado por haber «descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo, a través de novelas de gran fuerza emocional». Amárrame los pavos, a la Academia hay que darle una paliza por pelmaza. Volviendo a la relación entre literatura y cine, lo de que sus novelas tienen «gran fuerza emocional» será cierto. Pero hay más en el cine. Tomemos esa escena excepcional de 'Lo que queda del día' donde Emma Thomson acorrala a Anthony Hopkins e intenta quitarle el libro. Esa vez, James Ivory, Ruth Prawer Jhabvala, Thomson y Hopkins hacen que Kazuo Ishiguro sea mejor. Y premiable.